Doi pacienti COVID-19 internati la spitalul din Timisoara refuza tratamentul cu Remdesivir. In urma cu doua zile, un alt pacient care a refuzat medicamentul a decedat

Medicii incearca sa convinga pacientii sa accepte tratamentul cu Remdesivir, ei fiind acum internati la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva, deci starea lor de sanatate nu este una buna. Este vorba de doi din trei pacienti, pentru care medicii considera ca acest tratament ar ajuta la lupta impotriva infectiei cu SARS Cov2, transmite reporterul Radio Timisoara. Refuzul acestora vine, in ciuda faptului ca, in urma cu doua zile, un pacient a decedat la Spitalul de Boli Infectioase, dupa ce i s-a alterat starea de sanatate. Acesta la randul sau a refuzat administrarea medicamentului, cand i-a fost propus de medici Spitalul CFR, unitate de suport, a raportat astazi 23 de pacienti internati pe sectia COVID, din 25 de paturi disponibile.Ministerul Sanatatii a publicat lista cu toate centrele de testare pentru SARS Cov2 din tara, cu datele de contact si adresele. La nivel national sunt 116 astfel de centre de testare, opt dintre acestea sunt in judetul Timis, 7 la Timisoara si unul la Lugoj.