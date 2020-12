Doliu in lumea medicala. Sefa sectiei ATI dintr-un spital din Capitala a pierdut lupta cu coronavirusul

Mesaj emotionant

Medicul Mariana Ileana Greea s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 in timp ce salva vietile altor pacienti. Pentru ca starea ei s-a inrautatit, fiica ei a lansat un apel disperat in mediul online pentru a se dona sange necesar pentru transfuzie."O viata intreaga a ingrijit cu simt de raspundere oameni. Le multumesc celor care ostenesc ca ea sa depaseasca aceasta incercare. De abia astept sa o am inapoi sanatoasa acasa", scria fiica doctoritei Mariana Ileana Greere pe pagina de Facebook "N-avem SANGE".Tot fiica acesteia a anuntat pe o retea de socializare, pe 26 decembrie, decesul mamei sale."Mami s-a facut inger in seara de Ajun.Le multumesc din suflet tuturor celor care au luptat pentru ea cu fapta sau cu gandul. Le multumesc medicilor, asistentelor, infirmierelor si brancardierilor care au ingrijit-o corect si cu atentie. Le multumesc tuturor celor care au donat sange sau au facut posibil accesul ei la tratament. Si le multumesc tuturor celor ce s-au rugat.Stiu ca mama mea a luptat pana in ultima clipa. Ar fi facut orice sa se intoarca la mine. Ma adora. Soarele e unul. Mama una este. Imi e dor cumplit.Daca puteti, aprindeti o lumanare pentru Mariana Ileana."Prof. dr. Serban Bubenek, presedintele Societatii Romane de Anestezie Terapie Intensiva (S.R.A.T.I.), a transmis un mesaj emotionant."Distinsa si draga noastra Colega Dr. Mariana Ileana Greere, medic primar ATI si sefa a Compartimentului ATI a Institutul National de Endocrinologie C.I. Parhon - Bucuresti a cazut la datorie si s-a mutat la Domnul", a spus prof. dr. Serban Bubenek."Prin disparitia remarcabilei noastre colege Mariana Ileana Greere, medicii ATI din Romania platesc un nou si nedrept tribut acestei cumplite pandemii, iar intreaga noastra comunitate medicala este de astazi inainte mult mai saraca.Va ramane pentru totdeauna in memoria colegilor si a pacientilor Domniei Sale prin exemplul sau de devotiune si empatie. Condoleante familiei indoliate! Dumnezeu sa o odihneasca", a mai precizat prof. dr. Serban Bubenek, presedintele Societatii Romane de Anestezie Terapie Intensiva.