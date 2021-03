Parlamentar despre reteta minune a Dr. Flavia Grosan, care spune ca a vindecat mii de pacienti: "Practica medicala ar trebui bazata pe dovezi stiintifice derivate din studii clinice"

Deputatul Adrian Wiener: "Construirea de "protocoale personale" sunt complet in afara deontologiei profesionale"

Dr. Sorin Bivolaru: "Neadministrarea tratamentului, de catre un asistent medical se incadreaza in categoria malpraxis"

Laura Zarafin: "eu zic sa desfiintati ATI-urile urgent si sa dati claritromicina si plimbarica"

Ce spune Marian Godina despre reteta minune a medicului Flavia Grosan

Va fi audiata la Colegiul Medicilor Bihor

Dr. Flavia Grosan: "Masca nu face bine"

"Ce mi se poate intampla?"

Imediat dupa ce a izbucnit scandalul referitor la vindecarea miilor de pacienti pe Facebook a aparut un grup de sustinere in care erau laudate competentele doctoritei si foarte multe postari cu mesaje de multumire.Intre timp, alti internauti, printre care si politicieni, dar si medici , condamnau practicile Dr. Flavia Grosan.Si politicienii au reactionat la acest scandal iscat de medicul bihorean. Deputatul Adrian Wiener a scris pe pagina sa de Facebook ca practica medicala ar trebui sa se desfasoare pe dovezi stiintifice, iar orice altceva este experiment neasumat."Medicina este o stiinta.Practica medicala ar trebui bazata pe dovezi; dovezi stiintifice derivate din studii clinice.Medicina bazata pe dovezi inseamna integrarea judicioasa si responsabila a dovezilor actuale cu experienta clinica a medicului pentru tratarea individuala a fiecarui pacient.Iar dovezile deriva din experienta colectiva a cercetarii medicale facuta standardizat, cu instrumente statistice, cu esantioane reprezentative, cu concluzii certe de risc-beneficiu, obtinute din studii clinice controlate, derulate etic.Orice altceva este experiment neasumat si colizioneaza direct cu etica profesionala", a scris Adrian Wiener pe pagina sa de Facebook.""Alchimia" medicala, valorizarea absoluta a selectiei observationale proprii, construirea de "protocoale personale" sunt complet in afara deontologiei profesionale, putand rapid intra in zona de pericol pentru pacient", a mai precizat deputatul.Unii dintre cei care au reactionat sunt medicul Sorin Bivolaru de la Spitalul Militar din Galati care a demontat "tratamentul" folosit de colega sa, dar si Laura Zarafin, medic specialist ATI la Spitalul Colentina.Bivolaru a mai atras atentia si ca daca intr-adevar asistente medicale sfatuiau bolnavii sa nu ia un anumit tip de tratament prescris, acest lucru se inscrie la categoria malpraxis."Neadministrarea tratamentului, de catre un asistent medical, conform FO, scrise si parafate de medicul curant, se incadreaza in categoria malpraxis.Daca cunoasteti cazuri de "asistenti medicali eroi", care nu administreaza tratamentul pacientilor, asa cum este inscris in FO, va atrag atentia ca este de datoria dumneavoastra sa transmiteti asta medicilor sefi de sectie, dar na, nu aveti de unde sa stiti treburile astea, ca lucrati in privat, nu in spital Asa de curiozitate va intreb, dar nu va obositi sa imi raspundeti: cand ati imbracat ultima data un echipament de protectie anti-SARS-COV2?", scrie medicul Sorin Bivolaru."Trist daca ati tratat pacienti cum ati zis. Trist ca sunteti pneumolog. Trist ca suntem colegi. Si foarte trist, daca Societatea Romana de Pneumologie si Colegiul Medicilor din Romania, nu sanctioneaza aceste derapaje profesionale. Cat despre managementul INSUFICIENTEI RESPIRATORII ACUTE, aveti posibilitatea sa cititi in cursul de anul 4, Facultatea de Medicina Generala. Daca nu aveti cursul, vi-l pun bucuros la dispozitie, chiar ma ofer sa vi-l desenez, asa, ca sa ma asigur ca-l intelegeti", i-a transmis medicul Sorin Bivolaru colegei sale, Flavia Grosan, conform Hotnws.ro De asemenea, Laura Zarafin, medic specialist ATI la Spitalul Colentina, a scris pe Facebook:"Daca un medic poate face asemenea afirmatii ....no comment!!!!!! Dar cu cei cu saturatii sub 80% ce face dna dr? De exemplu la noi au ajuns numai pacienti cu sub 55%. Si NU, nu dam Kaletra de peste 8 luni. Atunci eu zic sa desfiintati ATI-urile urgent si sa dati claritromicina si plimbarica!!! ""In cei 12 ani in care am lucrat la Politia Rutiera am mers la sute de accidente rutiere.La unele, fiind foarte aproape, s-a intamplat sa ajung inaintea ambulantei.Oamenii implicati erau speriati, asa ca incercam sa-i calmez, prin dialog. In scurt timp isi reveneau si nu mai era nevoie de prezenta ambulantei. Scurt, eficient si gratis.In alte cazuri, veneau chiar si cate trei echipaje SMURD si de pompieri. In unele cazuri, victimele luate de SMURD si duse la spital ajungeau in stare grava sau chiar mureau", a scris politistul Marian Godina pe pagina sa de Facebook."Concluzionand, o minte mica, neteda si intunecata ar spune ca Godina e un erou care a salvat multe vieti, caci toti oamenii "tratati" de el au scapat teferi, ba chiar au fost audiati in aceeasi zi, fara sa fie nevoie de spitalizare. In schimb, acolo unde isi baga nasul SMURD-ul, se lasa cu spitalizari si chiar decese.V-as zice schema, dar costa. O dau doar in consulturi online, acolo unde voi da frau zmeilor mei, contra sumei potrivite.Sau, daca nu esti idiot, e gratis sa-ti dai seama ca la spital ajungeau doar oamenii in stare grava, in timp ce Godina statea de vorba doar cu cei care, in urma accidentului, erau nevatamati sau doar cu vreo zgarietura", a scris Marian Godina.Medicul oradean Flavia Grosan, care a afirmat ca trateaza bolnavi de COVID-19 dupa scheme de tratament proprii, este asteptata luni la Colegiul Medicilor Bihor, pentru a fi audiata, scrie News.ro Doctorita sustine ca a reclamat-o o colega, nu pacienti, si a respins acuzatiile de malpraxis."Daca incerci sa-ti pui mintea la contributie si sa faci ceva pentru pacient uite cu ce te alegi", a afirmat Flavia Grosan intr-o emisiune TV, afirmand ca are parte de "un val de sustinere". Medicul este de parere ca infectia cu COVID-19 este "o raceala zdravana, o gripa mai fitoasa un pic"."Voi, cei care muriti de grija mea, haideti azi si maine in cabinetul meu sa va arat cum salvez oameni. Chiar as avea mare nevoie de ajutor. Eu fac consultul, cum numai eu stiu sa-l fac, iar voi sa va ocupasi cu transmiterea documentelor medicale. Ce ziceti?PS Uite cum se invarte roata. Ehe, cand eram eu invitata in sectiile ATI...", a scris Flavia Grosan pe Facebook.Doctorita a afirmat la ca lockdownul si masca de protectie scad imunitatea. Imunitate care este extrem de importanta mai ales in aceasta perioada."Eu zic ca lockdownul nu face bine, eu zic ca masca nu face bine. Eu as fi mers pe varianta englezeasca cu imunizarea de turma. Am fi scapat... Eu vorbeam si cu pacientii, Dumnezeu a lasat orificiile astea, de ce le blocam? Tot intreb... ne-au scazut imunitatea in ultimul hal, d-aia nu mai stim ce e gripa, ce e viroza, ce e COVID.Nu mai stim nimic. Imunitatea noastra e prabusita. Statul in casa, masca si aici am ajuns..." a spus dr. Flavia Grosan la Antena 3 Flavia Grosan a precizat ca in ultimii 10 ani are 30.000-40.000 de pacienti carora le-a prescris Claritromicina, medicament despre care spune ca are "calitati extraordinare"."In 10 zile pacientii mei sunt OK, ma rog, mai stau patru zile in izolare dupa care isi reiau activitatea. Bun reportajul care a pornit, a spus o mie.Cum a explicat Marcel Ciolacu episodul cu banii care ii sar din buzunar: "Nu am portofel". Care este gluma preferataNu o mie, eu am mii, pentru ca intr-o casa sunt 3-4 pacienti COVID si pe toti patru i-am tratat. Deci sunt mii, mii si mii de pacienti care au mers foarte bine. Acum, ca ar fi ajuns in spital da, stiu trei cazuri care au ajuns in spital, ca nu sunt perfect nici eu, poate sunt mai multi, nu stiu. In genera feedback-ul e foarte bun de la pacientii mei", a mai declarat Flavia Grosan.Grosan a precizat ca "vedeta" schemei sale de tratament este Claritromicina, care "nevoie de ajutoare ", alte doua medicamente pe care le-a numit "regele" si "regina".Intrebata daca are emotii pentru ziua in care va fi audiata la Colegiul Medicilor, ea a raspuns negativ."Ce mi se poate intampla? Luati-mi dreptul de libera practica! Daca dupa atata munca mie-mi iei dreptul de libera practica fara sa am acuzatii de malpraxis, atunci... asta e lumea in care traiesc, ma impac cu ea si gata! Nu am emotii deloc", a raspuns ea.