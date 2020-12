Svetlana Serghei, medicul estetician fals care isi spunea Dr. Lana, dusa cu mandat la Judecatoria Sectorului 2

Impreuna cu ea a fost dus in fata judecatorilor si sotul ei, cel care o ajuta in activitatea infractionala. Cei doi au fost retinuti joi seara, conform surselor Ziare.com.Politistii de la Investigatii Criminale din Bucuresti si procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au facut joi dimineata trei perchezitii in Bucuresti si judetul Constanta, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati.Persoana cautata era o femeie din Moldova, Svetlana Serghei.Ea si sotul ei au fost retinuti joi seara, dupa ce au fost audiate la Politie.Dr. Lana practica estetica faciala intr-un cabinet, fara a avea acest drept."La data de 03.12.2020, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, pune in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si judetul Constanta, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.Retinerea Svetlanei Serghei a venit la un an de la retinerea, arestarea si eliberarea altui escroc care practica fara drept acesta profesie. Este vorba despre Matteo Politi.El a fost trimis in judecata pe data de 20 ianuarie 2020 de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 (PJS1), el fiind acuzat ca a exercitat fara drept profesia de doctor si a indus in eroare mai multe persoane, pe care le-a operat. Italianul se ocupa cu preponderenta de augmentarea sanilor.Citeste si: