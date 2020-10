Beatrice Mahler: "Cazurile diagnosticate acum ar putea ajunge, in noiembrie, la forma moderata sau critica de boala"

"Este momentul sa facem publice aceste povesti"

Legatura cu medicii de familie sa fie stransa

Medicul a atras atentia ca in luna noiembrie ne astepta o perioada dificila."Cu siguranta, perioada urmatoare va fi una extrem de dificila pentru sistemul de sanatate si pentru spitalele care acorda asistenta COVID. Probabil ca tot mai multe spitale vor oferi paturile lor pentru acesti pacienti, pentru ca nu o sa avem incotro. Daca numarul de cazuri se mentin la acest nivel, cu siguranta ne asteapta o perioada difcila.Luna noiembrie va fi extrem de incarcata, pentru ca toate cazurile care acum sunt diagnosticate ne asteptam sa ajunga la forma de boala moderata sau critice in urmatoarele saptamani, in sectiile din Spitalele COVID", a explicat Beatrice Mahler pentru Antena 3 "Starea generala si experienta descrisa de pacienti, chiar si cei care nu au avut nevoie de spitalizare este impresionanta. Este momentul probabil sa facem publice aceste povesti care sunt extrem de multe si care impacteaza asa cum vedem, nu doar persoana care trece ci si familia.Simptomatologia variaza si cu siguranta, tot mai multi dintre cei care au trecut prin aceasta boala se plang de simptome post-COVID, de fenomene care apar probabil si pe fondul impactului emotional al bolii, dar si efectele cu raspunsul imun viral si incrucisat cu alte structuri ale organismului, sistemul nervos sau sechelele care apar, respiratorii sau legate de boli metabolice", a transmis medicul.Dr Mahler a mai precizat ca este extrem de important sa existe o stransa legatura cu medicii de familie pentru ca o mare dificultate va fi managementul sindroamelor post-COVID si ce se intampla dupa cele 14 zile."Daca simptomatologia se remite si modificarile pe care le resimt pacientii sunt doar cele asociate sindroamelor post-virale, adica o stare de astenie, de oboseala, de disconfort specifica dupa o infectie virala, cu ajutorul medicului de familie pot sa fii manageriate aceste simptome, iar daca este nevoie sa ceara suplimentar consulturi, in functie de organul care este cel mai impactat" a mai precizat managerul Institutului Marius Nasta.Medicul a mai precizat ca pacientii care au fost infectati ar trebui sa faca testele pentru depistarea anticorpilor COVID-19. "Pentru ceilalti, daca simptomatologia nu este prezenta, sau afectarea a fost minima este important sa avem o dozare a titlului de anticorpi pentru ca sunt date si studii care arata ca persoanele care trec prin aceasta afectiune si nu au un impact important al infectiei SARS COV-2 asupra organismului raman cu o imunitate destul de mica, cu un titlu de anticorpi minim sau chiar nedetectabil dupa o perioada de timp si atunci este bine sa avem aceasta monitorizare a titlului de anticorpi dupa ce am trecut prin infectie si suntem manageriati de catre medicul de familie la domiciliu", a spus Beatrice Mahler.Citste si: