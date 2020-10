Dr. Victor Cauni: "Cele 257 de paturi de la Spitalul Colentina se vor umple imediat. Ar fi un tampon de doar o saptamana. La ATI se vor castiga doar 21 de locuri"

Medicul spune ca o solutie mai buna ar fi ca Spitalul Colentina sa poata trata si pacienti non-covid."Singura solutie de a functiona este de a functiona in regim mixt. Asa am putea sa ii ajutam pe pacientii non-covid. Intreg spitalul Colentina are 29 de paturi ATI. Castigul ar fi de doar 21 de paturi. Iar intreg spitalul are 257 de paturi care se vor umple imediat.Ar fi un tampon de doar o saptamana. Medicii sunt epuizati. Mai devreme sau mai tarziu vom ajunge in situatia altor state ca fiecare spital sa isi trateze proprii pacienti de COVID-19.Azi am internat 10 pacienti urologici. Sunt sute de pacienti pe listele de asteptare si asta arata ca acestia ori nu pot fi tratati in alte spitale, ori ne prefera pe noi pentru ca echipa de aici este foarte buna.Nu putem sa temporizam un pacient cu o tumora renala", a explicat medicul Victor Cauni la Digi24.Citeste si: