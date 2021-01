VIDEO Medicii Spitalului Victor Babes din Timisoara primesc rapelul la vaccinul anti-COVID. Dr. Virgil Musta: "Desi sunt alergic la ambrozie, nu am patit nimic"

Dr. Musta: Sunta alergic la ambrozie dar nu am avut evecte advrese

Dupa 21 de zile de la prima doza de vaccin anti COVID-19, cadrelor medicale si personalului administrativ din cadrul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara le este administrat rapelul, adica cea de-a doua doza de vaccin.Administrarea vaccinului a inceput duminica de la ora 9.00.412 angajati ai unitatii sanitare vor fi imunizati impotriva COVID-19.Printre acestia se afla si Dr. Virgil Musta. Acesta a spus ca se simte bine. Si la prima doza a fost bine si chiar daca este alergic nu a renuntat la imunizare."Ma simt bine. Am fost bine chiar si dupa prima doza. Nu am avut efecte adverse. Desi sunt alergic la ambrozie nu am avut niciun efect la vaccinul acesta.Consider ca este un gest de responsabilitate sa te vaccinezi", a spus Dr. Virgil Musta.Dozele de vaccin au fost aduse de la Centrul Regional de Stocare si Distributie. Primele cadre medicale imunizate au fost, ca si la prima vaccinare, din 27 decembrie 2020, medicii clinicilor de Pneumologie si Boli Infectioase, dar si cei ai Compartimentului de Anestezie si Terapie Intensiva.Odata cu administrarea rapelului, centrul de vaccinare de la Spitalul de Boli Infectioase Timisoara se inchide.La Timisoara functioneaza, incepand de luni, pentru cea de-a doua etapa de vaccinare, doar doua centre, unul la Spitalul CFR si cel de-al doilea la Iulius Town - unul dintre mall-urile din municipiu. Alte sase centre de vaccinare vor fi deschise la nivelul judetului Timis, in municipiul Lugoj, in orasele Deta, Faget Sannicolau Mare si in comunele Dumbravita si Ghiroda aflate langa Timisoara.