Actrita Draga Olteanu Matei, internata la ATI, la Iasi. Medicii au oferit detalii despre starea ei de sanatate: Se poate schimba de la minut la minut

"Starea pacientei este stationara. Se afla in continuare in terapie intensiva cu suport respirator si hemodinamic. Este o pacienta extrem de fragila, de 87 de ani, care necesita in continuare mentinerea functiilor vitale. Are o patologie complexa cardiaca suprapusa cu o urgenta gastrointestinala, cu patologie endocrina, o patologie cronica de foarte multi ani care acum s-a acutizat prin pierderea masiva de sange. De aceea, cu suport ventilator, cu suport hemodinamic, cu o ingrijire si o monitorizare atenta starea dumneaei foarte fragila se poate schimba de la minut la minut", a declarat dr. Diana Cimpoesu.Vineri seara, Draga Olteanu Matei a fost transferata de la Spitalul din Piatra Neamt la UPU al Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Aflata in stare grava, actrita a comunicat cu echipa medicala, a dat date despre istoricul medical, despre tratamentul pe care il urmeaza, apoi a fost supusa unor investigatii medicale. Dupa ce a fost stabilizata, Draga Olteanu Matei a fost sedata si internata la terapia intensiva pentru Clinica de Gastroenterologie si Hematologie a unitatii medicale.Citeste si: Draga Olteanu Matei nu are COVID-19. Actrita este internata la ATI in Iasi