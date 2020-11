DSP cere scuze public familiei pacientului decedat de COVID-19, sunata din greseala

"Tata era inmormantat cu o zi inainte"

"In cadrul Directiei de Sanatate Publica a judetului Sibiu exista un grup de persoane care monitorizeaza periodic starea de sanatate a pacientilor confirmati cu SARS-CoV-2. Dintr-o regretabila eroare, in momentul efectuarii apelului, reprezentantul DSP Sibiu nu a avut acces la baza de date a cazurilor confirmate cu COVID-19, soldate cu deces.Regretam situatia neplacuta creata si ne cerem public scuze fata de de familia indurerata. Ne vom stradui ca aceste greseli sa nu se mai repete in viitor", a declarat purtatorul de cuvant al DSP Sibiu, Krisztina Gaal, citata de Agerpres. DSP se confrunta cu un volum tot mai mare de anchete epidemiologice si date pe care trebuie sa le prelucreze, in conditiile in care judetul Sibiu are cea mai mare rata de infectare din Romania, de peste 7 la mia de locuitori , potrivit datelor oficiale de miercuri.Un barbat din Sibiu afirma ca a fost sunat de reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica, fiind intrebat cum se simte tatal sau, diagnosticat cu COVID-19 si decedat in urma cu cateva zile, si in conditiile in care mama sa primise de la DSP aprobarea sa participe la inmormantare."Am fost sunat ieri dimineata sa ma intrebe ce face tatal meu. Am simtit ca mor eu cand am auzit aceasta intrebare. Tata era inmormantat cu o zi inainte. Si-au cerut scuze, le-am spus sa se documenteze. Apoi ma intrebau cum o cheama pe mama, cum se numeste medicul de familie al mamei. In ziua inmormantarii am primit decizie pentru ca mama sa participe la inmormantare. Deci stiau cum se numeste mama", a declarat Ilie Brad la Antena3.