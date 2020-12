Falsa doctorita Svetlana Serghei si sotul ei au fost plasati sub control judiciar. Dr. Lana este acuzata ca practica medicina fara drept

Svetlana Serghei si sotul sau au fost dusi in fata instantei cu propunere de arestare preventiva, insa magistratii au decis ca pot fi cercetati in libertate.Politistii s-au atutosesizat in acest caz dupa ce pe retelele de socializare au existat mai multe plangeri ale unor paciente mutilate de medicul fals.Cei doi sunt cercetati intr-un dosar de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati.Astfel, pe 3 decembrie, politistii au facut trei perchezitii in Bucuresti si judetul Constanta."In fapt, Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o femeie, care ar pretinde ca este medic, efectueaza interventii chirurgicale minim invazive in domeniul estetic.Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca persoana in cauza, fara drept de libera practica pe teritoriul Romaniei, cu sprijinul unor alte persoane, ar fi inchiriat spatii de tip cabinet medical, in care efectua proceduri de microchirurgie estetica", a transmis politia.Citeste si: