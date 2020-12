Federatia Sanitas: Angajatii din sanatate si din asistenta sociala sunt la capatul puterilor. Peste 90 de cadre medicale au murit in 2020

"Dupa aproape un an de munca asidua si riscanta, cu personal insuficient, cu ture prelungite si cu presiunea tot mai crescanda, angajatii din sanatate si din asistenta sociala sunt la capatul puterilor", au transmis sidicalistii Sanitas."Intr-un gest de corectitudine, respect si recunoastere a contributiei pe care o au profesia de asistent medical si cea de moasa la sanatatea populatiei, International Council of Nurses si Organizatia Mondiala a Sanatatii au declarat anul 2020 ca fiind Anul International al Asistentului Medical si al Moasei. 2020 trebuia sa fie un an al oportunitatilor pentru profesionistii din cele doua domenii. Un an in care se puteau inscrie problemele specifice profesiilor de asistent medical si de moasa pe agenda guvernelor si organizatiilor profesionale din toata lumea.Ca o ironie cumplita a sortii, 2020 a devenit un an al doliului, al luptei pentru fiecare secunda din viata pacientilor, al sacrificiului profesional in razboiul cu noul coronavirus. In Anul International al Asistentului Medical si al Moasei, peste 1.500 de asistenti medicali din intreaga lume au decedat din cauza infectarii cu noul coronavirus", au ransmis, joi, sindicalistii Sanitas.Potrivit acestora, cifra, care include asistente medicale din doar 44 din cele 195 de tari ale lumii, "este cunoscuta ca fiind o subestimare a numarului real de decese"."Analiza proprie a International Council of Nurses sugereaza ca peste 20.000 de lucratori din sistemul medical este posibil sa fi decedat in urma infectarii cu noul coronavirus. (sursa: https://www.icn.ch/.../icn-confirms-1500-nurses-have-died...) In Romania, in randurile personalului medical sunt inregistrate deja peste 90 de decese si nu se vor opri aici! Pentru a onora, cel putin simbolic, dedicarea si sacrificul a milioane de angajati din sanatate, aratate in acest 2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii a decis sa desemneze 2021 ca Anul International al Lucratorilor din Sanatate si Asistenta Medicala. In Romania, insa, ca in multe alte tari, sistemul de sanatate si cel de asistenta sociala au nevoie de mult mai mult decat cuvinte frumoase si aplauze", au mai transmis sindicalistii.Potrivit acestora, "dupa aproape un an de munca asidua si riscanta, cu personal insuficient, cu ture prelungite si cu presiunea tot mai crescanda a confruntarii cu un inamic necunoscut, cu mijloace medicale si de protectie limitate, izolati de familie si neputinciosi in fata deceselor celor dragi sau a pacientilor, angajatii din sanatate si din asistenta sociala sunt la capatul puterilor"."Nu trebuie sa uitam ca in spatele mastilor de protectie si a combinezoanelor sunt OAMENI normali, cu griji, cu bucurii, cu spaime, cu vulnerabilitati... Si au nevoie de un sprijin real ca sa poata merge mai departe, ca sa continue sa fie zid intre SARS-CoV-2 si noi... Ne plecam cu respect in fata voastra, oameni dragi si va asiguram de toata recunostinta pe care o meritati pentru tot ceea ce ati facut in 2020 pentru pacienti, pentru familiile acestora, pentru noi toti!Un 2021 cu sanatate si cu multa, multa speranta", au incheiat sindicalistii.