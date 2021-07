Record la Iasi. O femeie de 52 de ani a nascut o fetita dupa fertilizare cu ovocite aduse din Spania

Lungul drum de la dorinta de a avea copii, la minunea din viata lor

Cei doi parinti ai micutei s-au casatorit tarziu, la 45 de ani. Si-au dorit cu ardoare un copil insa, in urma analizelor, s-a descoperit ca femeia avea probleme de fertilitate. Atunci a inceput lungul drum prin birocratie."La ambii parteneri au existat probleme privind reproducerea. Procedura a inceput acum un an si nu le-a fost deloc usor tinand cont ca a fost un an marcat de pandemie. Amandoi sunt absolventi de studii superioare si au lucrat o perioada in Germania, si acolo au aflat de procedeul de fertilizare in vitro, scrie Ziarul de Iasi Dupa ce amandoi au facut un set de investigatii medicale la Omini Clinic, atat cuplul, cat si clinica au inaintat cate o cerere la Agentia Nationala de Transplant care aproba pe baza documentatiei procedura de fertilizare.Dupa aceea au luat legatura cu o banca de ovocite din Spania pentru ca, in Romania, nu exista asa ceva. Aici au fost supusi unui chestionar.Nu au cunoscut numele donatoarei de ovocite, dar, in schimb, conform protocoalelor, viitorii posibili parinti pot afla totul despre donatoare, respectiv varsta, rasa, grupa de sange, RH, culoarea parului si a ochilor, studiile absolvite, istoric medical.De regula, varsta donatoarelor de ovocite este de 20-25 de ani, iar starea de sanatate este verificata extrem de riguros", a declarat prof.univ.dr. Mircea Onofriescu, coordonatorul echipei de la Omini Clinic si seful Sectiei I de la Institutul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda.Cele noua luni insa au decurs normal, atat pentru mama, cat si pentru fat. Pe 25 iunie, minunea in care cuplul nu mai spera s-a intamplat."A nascut prin cezariana o fetita de 3.000 de grame, scor Apgrar 9. Atat mama, cat si copilul au avut o evolutie foarte buna, iar la trei zile de la nastere le-am externat. Nu puteti sa va inchipuiti cum arata fericirea pe chipul acestor oameni!", a spus Mircea Onofriescu.Costurile unei proceduri de fertilizare in vitro cu ovocite donate ajunge undeva la 4.500-4.800 de euro, ponderea cea mai mare reprezentand-o transportul ovocitelor si procedurile de laborator. Statul acopera din acesta suma doar 10.000 de lei, in cazul in care viitoarea mama are varsta sub 40 de ani si nu este obeza. Sansele de reusita sunt de 35-36%.Daca nu, cuplul trebuie sa repete procedura, deci, alti bani.In cazul doamnei din Suceava, statul nu a decontat nimic. "Din pacate, Romania este una dintre tarile care sustin fertilitatea extrem de putin. Avem cel mai mic numar de fertilizari in vitro din Europa de Est, in conditiile in care am intrat in iarna demografica. Noi specialistii, am facut lobby la forurile superioare. Singurul care a inteles aceasta problema a fost ministrul Victor Costache , care a promis o suplimentare a fondurilor, dar nu a mai avut loc.Si in plus, Romania ramane singura tara din Uniunea Europeana care nu are o lege a reproducerii umane asistate. Aceasta lege sta mai bine de 15 ani prin sertarele Senatului si Camerei Deputatilor si noi suntem in iarna demografica! De laudat a fost initiativa fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea , care a decis suportarea pana la 100% a procedurii de fertilizare in vitro pentru cuplurile din Bucuresti . Cunosc persoane din Muntenia, si chiar de aici din Moldova, care si-au facut buletin de Bucuresti tocmai pentru a avea un copil", a adaugat Mircea Onofriescu.In Romania, statisticile arata ca unul din sase cupluri au probleme de fertilitate. Daca in cazul a 70% dintre acestea problemele se rezolva in urma unui tratament medicamentos, in cazul a 30% dintre cupluri, singura sansa de a avea un copil este fertilizarea in vitro. Multi insa nu au banii necesari pentru a-si vedea visul cu ochii.Comparativ cu tara noastra, in Albania, Bulgaria, Ungaria, Serbia, tari sarace din estul Europei, Casa de Sanatate plateste trei cicluri de fertilizare in vitro.In Austria, statul suporta 70% din costurile tratamentelor de infertilitate si patru proceduri de fertilizare in vitro, iar daca apare sarcina, tot statul mai subventioneaza inca patru proceduri.In Belgia, statul deconteaza 6 cicluri de proceduri de reproducere umana asistata, iar embriotransferurile sunt nelimitate si gratuite.In Spania si Portugalia, procedurile de reproducere umana asistata sunt suportate 100% de catre stat, cu o singura conditie - totul sa se desfasoare in spitalele de stat.Romania are doar un subprogram implementat in urma cu 10 ani si care a fost finantat de la Bugetul de Stat pana acum doar de trei ori.