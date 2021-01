Femeile insarcinate se pot vaccina impotriva COVID-19. Ce risca daca se infecteaza cu noul coronavirus

"Datele care au ajuns la noi in ultimele saptamani arata ca riscul unei femei gravide cu COVID de a ajunge in ATI este mult mai mare decat in cazul unei femei care nu este gravida", spune medicul.Medicul sustine ca nu exista nicio data care sa arate ca vaccinul nu ar fi recomandat. "Sunt zeci de mii de femei in SUA care au facut vaccinul. Riscul de a face o boala serioasa este mult mai mare decat acela de a avea efecte negative. Avem studiile care au iesit de la Moderna, care arata lipsa oricarei toxicitati. Se asteapta si studiile de la Pfizer, dar datele preliminare arata ca vor fi la fel", a precizat prof. univ. dr. Radu Vladareanu la TVR.De altfel, Societatea Romana de Obstetrica-Ginecologie a emis o recomandare adresata autoritatilor prin care solicita sa nu se restrictioneze accesul gravidelor sau femeilor care alapteaza la vaccinarea Covid-19, asa cum nu este restrictionat nici in UE sau SUA."Solicitam nuantarea mesajului de catre cei alesi ca vectori de promovare, pentru a nu mai auzi cuvinte precum: << nu vaccinam gravidele, nu este sigura vaccinarea lagravide, etc >> ", se precizeaza in comunicarea SROG.