Flavia Grosan, medicul care a afirmat ca trateaza bolnavi de COVID-19 dupa scheme de tratament proprii, audiata la Colegiul Medicilor

In ultimele zile, medicul a avut mai multe postari pe Facebook referitoare la modul in care isi trateaza pacientii, dar si in replica la criticile privind abordarile in cazul pacientilor cu COVID."Voi, cei care muriti de grija mea, haideti azi si maine in cabinetul meu sa va arat cum salvez oameni. Chiar as avea mare nevoie de ajutor. Eu fac consultul, cum numai eu stiu sa-l fac, iar voi sa va ocupasi cu transmiterea documentelor medicale. Ce ziceti?PS Uite cum se invarte roata. Ehe, cand eram eu invitata in sectiile ATI...", a scris Flavia Grosan pe Facebook.Flavia Grosan a produs un val de critici din partea medicilor dupa ce a afirmat ca isi conslta pacientii, inclusiv online, dupa o schema de tratament proprie. De cealalta parte s-au situat numerosi sustinatori ai medicului, care s-au organizat in grupuri pe Facebook si care sustin ca luni se vor afla laColegiul Medicilor Bihor cand medicul va fi audiat."Dupa atata munca, munca enorma pe care am avut-o, uitati-o aici pe Lavinia, asistenta mea, enorm cat am muncit anul asta, sa fii invitat la Comisia de etica pentru ca ti-a facut reclamatie o colega, nu un pacient, deci nu vorbim de malpraxis, mi s-a parut ca traiesc intr-un film american. Nu imi vine sa cred asa ceva", a declarat medicul joi seara, la Antena 3.Intrebata cum raspunde colegei care a reclamat-o, medicul a spus: "Nu raspund nicicum! Stiu in ce lume traiesc! Nu ma mira, stiu exact in ce lume traiesc si daca incerci sa faci un pic, sa-ti pui mintea la contributie si sa faci ceva pentru pacient uite cu ce te alegi! Eu nu comentez nimic".Doctorita spune ca nu a retinut numele celei care a reclamat-o.Intrebata daca are emotii pentru ziua in care va fi audiata la Colegiul Medicilor, ea a raspuns negativ."Ce mi se poate intampla? Luati-mi dreptul de libera practica! Daca dupa atata munca mie-mi iei dreptul de libera practica fara sa am acuzatii de malpraxis, atunci... asta e lumea in care traiesc, ma impac cu ea si gata! Nu am emotii deloc", a raspuns ea.Flavia Grosan a precizat ca in ultimii 10 ani are 30.000-40.000 de pacienti carora le-a prescris Claritromicina, medicament despre care spune ca are "calitati extraordinare"."In 10 zile pacientii mei sunt OK, ma rog, mai stau patru zile in izolare dupa care isi reiau activitatea. Bun reportajul care a pornit, a spus o mie. Nu o mie, eu am mii, pentru ca intr-o casa sunt 3-4 pacienti COVID si pe toti patru i-am tratat. Deci sunt mii, mii si mii de pacienti care au mers foarte bine. Acum, ca ar fi ajuns in spital da, stiu trei cazuri care au ajuns in spital, ca nu sunt perfect nici eu, poate sunt mai multi, nu stiu. In genera feedback-ul e foarte bun de la pacientii mei", a mai declarat Flavia Grosan.Grosan a precizat ca "vedeta" schemei sale de tratament este Claritromicina, care "nevoie de ajutoare ", alte doua medicamente pe care le-a numit "regele" si "regina".Ea a raspuns si afirmatilor celor care o acuza ca isi face reclama."Absolut da! In fond si la urma urmei sunt intr-un cabinet privat, de ce sa nu-mi fac eu reclama? De ce sa nu-mi fac eu, mie reclama? Asta sunt, asta stiu sa fac. Eu am fost foarte zgomotoasa toata pandemia pe Facebook", a afirmat Grosan.Ea s-a declarat coplesita de mesajele de sustinere primite."Faptul ca am fost alaturi de ei din prima zi de pandemie, cand a fost declansat prima stare de urgenta, eu am fost acolo si le-am spus "stati calmi, sunt langa voi, este o pneumonie, calm!". Le-am transmis probabil energia mea pozitiva, incredere, au venit langa mine (...) S-au creat grupuri pe Facebook, ma suna la telefon, mesageria de sustinere e plina. Sunt coplesita, eu efectiv sunt coplesita de ce mi se intampla", a mai afirmat medicul.Grosan a dat spus si ce este boala provocata de SARS-CoV-2: "Este o raceala zdravana, o gripa mai fitoasa un pic, un pic mai, mai, mai... da, este un virus un pic mai agresiv. Nu stiu nimic de el, ca eu nu-s virusolog, am observat ca simptomele sunt un pic mai brutale, care trebuie tratat de la primul simptom. (...) Intri pe tratament, sa nu-i dai voie sa coboare".Colegiul Medicilor din judetul Bihor s-a autosesizat dupa ce medicul Flavia Grosan a afirmat ca a vindecat o mie de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 in cabinetul ei privat, tratand aceste cazuri cu un banal antibiotic, in timp ce tratamentele din spitale, ale pacientilor cu COVID-19, duc la decesul acestora.Medicul va fi cercetat de Comisia de Etica a Colegiului Medicilor Bihor.Unii dintre cei care au reactionat critic la adresa sa sunt medicul Sorin Bivolaru, care a demontat "tratamentul" folosit de colega sa, dar si Laura Zarafin, medic specialist ATI la Spitalul Colentina. Alexandru Rafila a declarat ca prefera sa fie tratat conform protocolului. "Daca ma intrebati pe mine , eu as vrea sa fiu tratat de un medic din Romania, conform protocolului care este stabilit de Comisia de boli infectioase din Romania, care in principiu respecta majoritatea recomandarilor din statele membre UE si Statele Unite.Eu am urmat un tramanet, atunci cand am fost bolnav, conform acestui protocol", a declarat Rafila.