Doctorita Flavia Grosan, pneumologul care sustine ca a vindecat mii de romani de COVID, audiata la Colegiul Medicilor. Cine a venit sa o sustina

Cine sunt sustinatorii Flaviei Grosan

Doctorita nu a facut nicio declaratie presei.Printre cei care au aplaudat-o se numara oameni care spun ca au fost tratati cu schema de tratament inventata de aceasta, oameni care contesta existenta pandemiei, dar si unii care nu sunt de acord cu restrictiile luate de autoritati pentru prevenirea imbolnavirilor."Nu-mi e rusine""Ma uit in spate si nu-mi e rusine de ceea ce am facut", a spus Flavia Grosan, in jurul orei 13.25, cand a ajuns la Colegiu, scrie ebihoreanul.ro Ea a primit flori de la sustinatori. "Voi fi aici, voi fi langa dvs de fiecare data", a mai spus ea, in aplauzele acestora.Intrebata despre cum vede valul de sustinere, pneumologul s-a declarat coplesit.Primii sustinatori au inceput sa apara putin dupa ora 13. Intre acestia se numara Horia Balint, cel care a spus ca in Spitalul Municipal din Oradea se omoara pacienti cu "pastile roz", un barbat trecut de 60 de ani si o femeie din Baia Mare, care se recomanda Ramona Irina Tarta, "fost jurnalist in presa economica pe cinci continente".In momentul in care Flavia Grosan si-a facut aparitia la bordul unei limuzine Mercedes sofata de un barbat si in care mai erau doua femei, persoanele prezente, circa 30 la numar, au inceput sa aplaude si i-au transmis: "Nu va lasati", in timp ce fosta jurnalista din Baia Mare i-a spus "Flavia, suntem cu tine. Nu ceda".La iesire, medicul a fost asteptat si de Mihai Gadea, care a fost alaturi de ea in toata aceasta perioada, conform Antena 3