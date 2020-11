Focar de coronavirus cu peste o suta de bolnavi intr-un centru pentru persoane cu handicap din Prahova

"Un nou focar a fost identificat si la centrul medico-social din Urlati, unde 102 persoane dintr-un efectiv de 216 au fost depistate, in urma verificarilor periodice, cu SARS-CoV-2. Dintre cei confirmati, 101 sunt beneficiari, iar unul este din randul angajatilor. Mai sunt probe in lucru, conform informatiilor DSP Prahova. Beneficiarii sunt izolati in centru sub supravegherea unui medic de familie", informeaza, duminica dupa amiaza, Prefectura Prahova.Un al doilea focar de COVID-19 a fost identificat in ultimele 24 de ore la un laborator al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, unde trei cadre medicale au fost confirmate cu noul coronavirus. Toti cei trei salariati ai unitatii medicale sunt izolati la domiciliu, iar in zona unde functioneaza laboratorul a fost facuta dezinfectia spatiilor.Judetul Prahova inregistreaza, duminica, un numar record de persoane diagnosticate, respectiv 749 de persoane nou raportate ca fiind infectate cu noul coronavirus. De la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul judetului Prahova, 12265 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 362 de pacienti au decedat, sase dintre decese fiind raportate la persoane cu comorbiditati, de sambata pana duminica.