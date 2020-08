Focar de coronavirus la Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova - 126 de persoane s-au infectat, iar o persoana a murit

DSP Dolj a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, ca este un fpcar activ de coronavrus la Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova."In urma monitorizarii bilunare de catre DSP Dolj a beneficiarilor si personalului de ingrijire din centrele rezidentiale, in data de 24.07.2020 a fost depistat un focar in Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova. Unitatea functioneaza in doua cladiri: una monobloc cu garsoniere, cu 2 scari de acces, 4 etaje si o cladire cu 3 etaje. Initial, au fost depistate 24 de cazuri pozitive Covid 19, 16 la beneficiari, din 270 rezidenti si 8 la personal de ingrijire, din 100 persoane", a transmis DSP Dolj.Institutia transmite ca, ulterior, in urma testarilor repetate s-a constatat ca focarul a evoluat."La data de 12.08.2020, situatia este urmatoarea: total cazuri confirmate: 126 (100 rezidenti si 26 personal) 1 deces, rezident cu comorbiditati. Toate cazurile au fost cu forme usoare sau asimptomatice de boala, rezidentii ramanand in centrul rezidential, unde li s-a asigurat ingrijire medicala de catre personalul medical, angajati ai centrului, medici , asistenti medicali si daca este cazul, tratament de specialitate, prioritate avand cei cu simptome", a m ai transmis institutia.Sursa citata a precizat ca persoana care a decedat avea 87 de ani si multiple comorbiditati."Personalul de ingrijire pozitiv Covid 19 a fost izolat pentru evaluare clinica, paraclinica si tratament la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Victor Babes din Craiova. S-au dispus urmatoarele masuri: s-a efectuat ancheta epidemiologica si s-a monitorizat focarul permanent; carantinarea unitatii pana la inchiderea focarului; dezinfectia tuturor spatiilor", a mai transmis DSP.Deasemenea, s-a dispus monitorizarea zilnica a starii de sanatate a rezidentilor care nu sunt infectati cu virusul SARS-COV-2.Pana la ultima raportare a autoritatilor, an judetul DOlj erau confirmate 1.028 de cazuri de infectare.