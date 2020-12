Focar de coronavirus la oncologia Spitalului de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi

Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza ca au aparut doua noi focare Covid-19 in judet, relaetaza Meiafax, citat de Digi 24. Un focar a fost declarat la Centrul de Servicii Sociale in Regim de Urgenta Iasi, unde sapte angajati si un beneficiar s-au infectat.Un alt focar nou este la Clinica Hemato - Oncologice a Spitalului de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi. Aici, un medic, patru asistente, o ingrijitoare si un registrator au coronavirus.Angajatii au fost izolati acasa sub monitorizarea medicilor de familie. A fost testat intreg personalul Clinicii de Hemato-Oncologie si s-a facut dezinfectia etapizata a spatiilor clinicii.