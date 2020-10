Focar de COVID-19 la Sectia de Oftalmologie a Spitalului Judetean din Prahova. Activitatea este oprita temporar

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit datelor comunicate, miercuri, de Prefectura Prahova, trei medici din cadrul sectiei au fost confirmati cu noul coronavirus.Acestia au fost izolati, contactii directi au fost carantinati, iar spatiile de lucru au fost dezinfectate.Din cauza faptului ca nu poate fi asigurata asistenta medicala, activitatea sectiei a fost, temporar, sistata.Peste 100 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in Prahova in ultimele 24 de ore, persoanele infectate facand parte din urmatoarele categorii de varsta: 0-18 ani - 3, 19 ani -29 ani - 7, 30 ani -39 ani - 19, 40 ani -49 ani - 27, 50 ani -59 ani - 17, 60 ani -69 ani - 15, 70 ani -79 ani - 10, peste 80 de ani - 3.Numarul total al cazurilor raportate in Prahova de la inceputul pandemiei este de 6.410, iar cel al deceselor asociate noului coronavirus a ajuns la 221.Dintre cele 378 de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19 in judet, 319 sunt ocupate. La ATI, toate locurile alocate bolnavilor cu SARS-CoV-2 au fost raportate ca fiind ocupate.