Focar de COVID-19 la Spitalul de Psihiatrie Voila din judetul Prahova, unde 13 angajati au fost diagnosticati

Existenta focarului de COVID-19 de la Spitalul de Neuropsihiatrie Voila a fost anuntata marti de Prefectura Prahova."La unitatea medicala unde au fost descoperite 13 persoane infectate cu noul coronavirus (din randul angajatilor), DSP Prahova a demarat ancheta epidemiologica si au fost dispuse ca masuri suplimentare: izolarea persoanelor pozitive si a contactilor, redirectionarea personalului de pe alte sectii", precizeaza un comunicat al Institutiei Prefectului.Focarul de la unitatea medicala este confirmat la doar trei zile dupa ce prefectul de Prahova, Cristian Ionescu, anunta ca locurile destinate pacientilor cu COVID-19 sunt ocupate in proportie de peste 90% in judetul Prahova, iar autoritatile au cerut deschiderea unor sectii pentru acesti pacienti in alte unitati sanitare, inclusiv la spitalul din Voila care isi exprimase disponibilitatea in acest sens.Anterior, focare de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate la Spitalul de Urgenta Ploiesti, precum si la Spitalul Orasenesc Baicoi.Un alt focar de COVID-19 a fost depistat la o societate comerciala unde noua persoane au fost diagnosticate cu aceasta boala." In cazul agentului economic au fost dispuse urmatoarele masuri: reducerea activitatii la 10% pentru finalizarea proiectelor incepute, dezinfectia spatiilor si asigurarea continuitatii lucrului doar cu personalul care nu a avut contact cu cazurile pozitive" informeaza autoritatile.De la inceputul epidemiei, la nivelul judetului Prahova, au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-Cov-2 1694 de persoane. Dintre acestea, 220 au fost declarate vindecate si externate, iar 73 au decedat. Ultimele decese ale unor persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost inregistrate in cazul a doua femei cu varsta de 75, respectiv 81 de ani. Ambele aveau si alte boli grave.In ultimele 24 de ore 63 de noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate in judetul Prahova.