Focarul de COVID-19 de la un centru pentru adulti al DGASPC s-a extins. Numarul cazurilor confirmate a ajuns la 44

Potrivit datelor comunicate, vineri, de Prefectura Prahova, in urma testarii intregului efectiv de la centrul din orasul Urlati (98 de persoane, dintre care 45 sunt beneficiari, iar 53 sunt angajati ), numarul total al infectarilor a ajuns la 44 de persoane.Dintre acestea, 39 sunt beneficiari, iar cinci sunt din randul personalului angajat. In urma evaluarilor medicale, 24 dintre adultii internati in aceasta unitate au fost transferati la spital , iar ceilalti au ramas in centru, fiind evaluati zilnic de un medic internist de la Spitalul Urlati (desemnat de DSP Prahova). De asemenea, s-a dispus si izolarea celor cinci angajati confirmati cu noul coronavirus.In prezent, sunt active in judet 11 focare de COVID-19, distribuite astfel: cinci la agenti economici, unu la Primaria Blejoi, unul la o subunitate a Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, trei in centre de ingrijire a persoane adulte si unul intr-un centru de plasament minori.De la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul judetului Prahova au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-CoV-2 un numar de 3.565 de persoane, dintre care 875 sunt cazuri active. Numarul total al deceselor asociate COVID-19 in judetul este de 128.Cele 112 persoane nou confirmate cu SARS-CoV-2 in Prahova fac parte din urmatoarele categorii de varsta: 19 ani -29 ani - 7 persoane; 30 ani -39 ani - 15 persoane; 40 ani -49 ani - 12 persoane; 59 ani -59 ani - 14 persoane; 60 ani -69 ani -17 persoane; 70 ani -79 ani -20 persoane; 80 ani -89 ani -24 persoane; peste 90 ani -3 persoane.Un numar de 27 de pacienti COVID-19 sunt internati la terapie intensiva, doar un loc fiind liber in judet la ATI pentru cei infectati cu noul coronavirus.Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19 in Prahova este de 328, dintre care 298 sunt ocupate.