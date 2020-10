Guvernul cauta solutii pentru a motiva medicii de familie in urmarirea starii de sanatate a pacientilor care au forme usoare de COVID-19

"Am discutat cu domnul ministru Tataru. Cautam inclusiv o solutie de a gasi o posibilitate de motivare a medicilor de familie pentru implicarea in anumite... Am sa va dau un exemplu. Nu pot medicii din spital , care au cazurile persoanelor ce sunt internate in spital, care fie sunt in ATI, fie sunt in alte sectii, dar au forme de manifestare - e foarte greu sa urmareasca starea de sanatate si evolutia bolii pentru pacientii cu forme usoare.Si atunci trebuie sa existe o evaluare a evolutiei starii de sanatate, inclusiv vindecarea sau aparitia unor simptome noi, care sa nu necesite un telefon la urgente, la 112. Si aici eu cred ca medicii de familie - mai ales ca orice cetatean are un medic de familie - am convingerea ca medicul de familie poate fi implicat si, evident, trebuie rasplatit, in baza legislatiei privitoare la COVID-19, trebuie rasplatit pentru activitatile pe care le desfasoara in relatia cu pacientii lor care sunt pozitivi", a afirmat premierul, la finalul unei vizite efectuate la Directia de Sanatate Publica Bucuresti Astfel, Orban a precizat ca medicii de familie ar putea sa urmareasca starea de sanatate a pacientilor respectivi, dar ar putea fi implicati si in anchetele epidemiologice."Sa urmareasca starea de sanatate, sa vada exact tratamentul, sa urmareasca evolutia fiecarui caz. (...) Cred ca un medic de familie ar putea sa aiba competenta de a face anchete epidemiologice. Pana la urma, in aceste anchete epidemiologice, din punctul meu de vedere, viteza este importanta.De fapt, ce urmarim prin anchete epidemiologice? Sigur ca urmarim sa aflam si unde s-a infectat persoana - in masura in care este posibil si isi aduce aminte - dar ne intereseaza mai ales sa descoperim persoanele cu care a intrat in contact, pentru ca acestea sa nu transmita la randul lor virusul in comunitate", a spus Ludovic Orban.