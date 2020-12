Imagini cutremuratoare din spitalul Resita. Pacienti cu probleme psihice sunt lasati sa agonizeze, printre trupurile celor care au murit de COVID

Reactiile autoritatilor

"Am deschis o ancheta interna"

Unii dintre ei sunt chiar in agonie si in imposibilitatea de a se deplasa. Fotografiile facute chiar de un pacient au fost postate pe o retea de socializare."Hai odata ca nu mai pot!" Este strigatul de disperare al unui pacient care, cu ultimele puteri, incearca sa cheme ajutor. Nimeni nu pare sa-l bage in seama. In imagini se vad bolnavii care stau pe jos, fara sa se poata ridica, pacienti imobilizati care incearca in zadar sa ajunga la un pahar cu apa de langa pat si cadavre lasate in salon, printre ceilalti suferinzi."Bolnavii sunt tratati ca niste animale. Sunt lasati pe jos, cadrele medicale nu iau in seama niciun bolnav care este acolo," este revoltata fiica unei paciente, citata de observatornews.ro. Mama si prietena ei au trait in spital clipe de cosmar. "Inclusiv perfuzoare trebuie sa cumperi, seringi, pansamente. In cazul in care este nevoie de operatie trebuie sa vii cu ele de acasa, se face lista," spune aceasta.Autoritatile se scuza insa ca n-au avut timp sa faca nimic pana acum. Managerul este in functie de numai trei luni."Intr-adevar, imaginile nu sunt dintre cele mai frumoase. Trebuie precizat ca acestea au fost surprinse pe sectia de pneumologie. Acolo unde este cladirea destinata tratarii pacientilor pozitivi".Tot ce a putut sa faca, a fost sa ceara fonduri la cei care administreaza spitalul."Cladirea in sine este o cladire degradata. Daca de 30 de ani nu s-aau facut investitii, va puteti da seama ce conditii ofera," declara Alina Stancovici, Spitalul de Urgenta Resita."Am mostenit o situatie foarte grea, nu numai spitalul din Resita are probleme. Suntem blocati in absolut toate sectoarele. Nu sunt bani, avem datorii foarte mari"."O mare parte din medici fac prezenta, dupa care pleaca acasa sau pleaca sa isi trateze bolnavii prin cabinetele private," mai arata Romeo Dunca.Alina Stancovici, managerul Spitalului de Urgenta Resita, a explicat si la Digi 24 cum s-a ajuns in aceasta situatie."Sunt managerul aratat cu degetul, dar sunt managerul care ocupa acest post de cateva saptamani. Problemele sunt vechi, este vorba de un spital care are datorii de miliarde, datorii istorice, un spital in care nu s-au facut investitii de 30 de ani. Cladirea pe care o vedeti este din 1957, insa lucra de-a dreptul, motiv pentru care in 20 septembrie m-am adresat MS cerand un spital modular. In Caras Severin, pana acum o saptamana existau doar doua spitale Covid: spitalul din Caransebes si spitalul din Resita.Sectia de pneumologie, cea in care sunt realizate fotografiile, a fost marita din vara. S-a ajuns la 70 de paturi. Din fiecare colt in care putea fi amenajat un loc pentru un pacient s-a marit capacitatea. Pe aceasta sectie au fost preluati toti pacientii COVID, de toate categoriile, indiferent de varsta, indiferent de patologii, cu afectiuni renale, cu afectiuni cardiace, inclusiv cu afectiuni psihice. Sunt categorii de pacienti care ar trebui tratati si ingrijiti cu masuri speciale. Din pacate, nu toate sectiile preiau pacienti COVID.Intr-adevar, conditiile nu sunt din cele mai bune. Lucram cu personal medical redus. Acelasi personal medical pe jumatate bolnav intra in ture de dimineata pana seara, aceiasi medici intra in ture o data la doua zile.Imaginile au fost surprinse inainte de a se face curatenie. Sunt deficiente, le cunosc, ma confrunt cu ele in fiecare zi. Cred ca investitia in resursa umana in sistemul de sanatate si in resursa logistica a acestuia ar trebui sa ne dea de gandit fiecaruia. Sunt convinsa ca in toate spitalele din tara este acelasi lucru.Am deschis o ancheta interna pentru a vedea si care sunt pacientii si cine i-a ingrijit si cand au fost facute fotografiile. Am stat de vorba cu personalul medical pentru a identifica situatia si pentru a lua masurile care se impun. Stiu ca este mizerie in spital, recunoastem cu totii ceea ce se intampla in sistem."