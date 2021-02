Scandalurile in care a fost implicata Diana Sosoaca: asaltul Ministerului Sanatatii, conspirationism si paranghelii

Cu masca transparenta la depunerea juramantului

A vrut sa intre cu forta in sediul MS

Sosoaca a facut inclusiv live-uri pe pagina sa de Facebook , in care punea ca obligativitatea purtarii mastii incalca Constitutia Romaniei, amenintand pe reteaua de socializare ca va face plangere penala impotriva celor care i-au facut publica adeverinta medicala.Adeverinta avocatei era insa emisa de medicul de familie si nu de medicul de medicina muncii, asa cum prevede legea, Senatul solicitand un punct de vedere cu privire la adeverinta obtinuta de Sosoaca de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti Ulterior, fosta membra AUR a fost obligata sa poarte masca in Parlament si a venit la Senat, la depunerea juramantului, imbracata in haine populare si cu o masca transparenta. Totusi, ea a tinut sa-si afirme din nou punctul de vedere."As vrea sa mentionez ca obligativitatea purtarii mastii incalca Constitutia Romaniei", a spus Diana Sosoaca dupa incheierea juramantului.Un alt scandal in care a fost implicata Diana Sosoaca, cunoscuta pentru campaniile anti vaccin, a fost momentul in care a fortat intrarea la Ministerul Sanatatii, chiar in timpul protestelor AUR care au urmat incendiului de la Institutul Matei Bals din Capitala.Sosoaca si-a exprimat la momentul respectiv intentia de la intra in cladirea MS, pentru a lua legatura cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , si s-a simtit lezata de faptul ca nu a fost lasata sa intre in cladire, in ciuda statutului sau de senator.Avocata D iana Sosoaca a intrat in atentia publicului , din nou, prin prezenta la evenimentele derulate de Arhiepiscopia Tomisului, care au sfidat, in unele cazuri, regulile sanitare impuse de autoritati.Scandalul care a dus, potrivit celor din AUR, la excluderea Dianei Sosoaca din Aur a fost prezenta acesteia la o "paranghelie cu lautari", transmisa live pe Facebook . "Un senator al Romaniei nu are ce cauta acolo", au transmis membrii AUR.