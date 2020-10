Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara: "In ATI nu mai este niciun loc"

Primarul Dominic Fritz a verificat situatia din spitale

Si paturile din sectiile COVID sunt ocupate, urmand sa se faca o reorganizare, pentru a se obtine alte 100 de paturi."Am avut o sedinta la Curtea de Conturi cu tot ce inseamna structura sanitara si cu presedintele CJAS, Victor Dumitrascu, vom incerca, rapid, saptamana aceasta, sa transformam Ortopedia de la Spitalul Judetean Timisoara, sa revenim la primul plan, din februarie, sa facem 60 de locuri si sa preluam de saptamana viitoare Sectia de recuperare cardio-vasculara ca si sectie a Spitalului Babes.Acolo mai castigam 40 de locuri, cu 16 locuri de oxigen. Practic, incercam ca intr-o saptamana, o saptamana si jumatate, sa mai castigam 100 de locuri. Totul se va reduce la responsabilitatea oamenilor si il citez acum pe domnul doctor Musta, lupta se da in strada, cu responsabilitatea noastra, a fiecaruia, si in sectiile de Terapie Intensiva unde, in afara de un loc liber de patologie pediatrica, totul este plin", a declarat Oancea.Managerul Spitalului de Boli Infectioase Timisoara a atras atentia ca in ATI nu mai sunt locuri libere, cu exceptia a 4-5 in unitatea mobila aflata la Spitalul Judetean Timisoara."In ATI nu mai este niciun loc, cred ca mai sunt 4-5 locuri in Terapia - unitate mobila de la Spitalul Judetean.Spitalul Municipal era plin si inclusiv la Lugoj, Terapia era plina. Locurile ce tin de sectie, de patologia de COVID, forme moderate sau severe, in acest moment la Pneumologie avem trei locuri, nu stiu exact cate la Infectioase, deci suntem intr-o dinamica, de la ora la ora.Avem medicatii antivirale si urmeaza sa primim in zilele urmatoare de la Ministerul Sanatatii si Remdesivir. Niciun pacient nu este defavorizat, in acest moment, din punct de vedere terapeutic", a mai declarat medicul.In acest moment, la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, sunt 140 de paturi pentru pacientii cu COVID-19.Marti dupa-amiaza, primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a avut o intalnire cu managerul Spitalului de Boli Infectioase, medicul Cristian Oancea."I-am adus la cunostinta (primarului ales, Dominic Fritz - n.r.) starea in care suntem, investitiile care s-au derulat si care urmeaza sa fie derulate. Speram in deschiderea dansului pe viitor, am discutat atat de patologia COVID, cat si de patologia non-COVID si de investitiile pe care dorim sa le facem in patologia oncologica, in viitorul mediu", a afirmat Oancea.Primarul ales, Dominic Fritz, a declarat, la randul sau, ca a venit la acest spital pentru a se informa despre situatia pandemiei."Am fost azi dimineata si am vorbit cu doamna prefect, am vorbit cu directorul DSP si acum, la Spitalul Victor Babes, sa ma informez despre situatia pandemiei, despre cum stam cu COVID-19 in Timisoara si as vrea sa incep cu un mare multumesc, pentru ca munca ce se face atat la DSP, cat si aici, este una uriasa si din pacare o munca care nu se mai termina si colegii medici si de fapt tot personalul medical si managerii, de peste 9 luni deja, muncesc fara pauza si este absolut admirabil.Din pacate, am ajuns la o situatie, cazurile au atins un prag, care a dus la o situatie in care nu mai sunt paturi libere, mai ales pe partea de Terapie Intensiva si asta inseamna ca fiecare dintre noi, fiecare timisorean trebuie sa contribuie, sa limitam cazurile de COVID in Timisoara.Tine doar de noi sa respectam regulile, sa purtam masti in spatii inchise, sa evitam aglomeratiile, sa ne spalam pe maini, sa urmarim toate aceste sfaturi pe care doctorul Musta ni le da de atatea luni.Eu am o mare speranta ca reusim, ca si in alte orase si judete din Romania, dar si in Europa, datorita comportamentului populatiei, sa limitam din nou aceste cazuri, altfel o sa fie o situatie grea in spitale si cred ca trebuie sa facem tot posibilul sa evitam asta", a declarat Fritz.In judetul Timis, de la debutul pandemiei de coronavirus au fost depistate 4.380 de cazuri COVID-19, din care 82 in ultimele 24 de ore.Citeste si: