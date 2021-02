VIDEO De ce sunt lasati bebelusii din Suedia sa doarma in frig: "Probabilitatea de a contacta virusuri este mult mai mica"

Medicul Laura Ghibu: Copiii dorm pe o blanita de ied

Este vorba despre somnul bebelusilor, in carucioare, afara, pe timp de iarna. Doctorul Laura Ghibu, medic roman stabilit in Suedia, spune ca acest obicei este un mod de preventie a bolilor.Vederea unui bebelus care trage un pui de somn afara, in plina iarna, chiar la temperaturi de inghet, nu este neaparat un motiv de ingrijorare in Suedia, Danemarca, Finlanda sau in orice alta tara nordica. Se pare ca bebelusii pot dormi mai bine in timp ce sunt expusi la aer proaspat.Chiar si ambasada Suediei la Bucuresti a postat pe contul de Facebook un filmulet cu mai multi bebelusi care dorm in frig."Este obisnuit ca bebelusii din Suedia sa doarma afara la temperaturi de inghet, iar cercetarile spun ca acest lucu este bun pentru ei", este mesajul Ambasadei Suediei.Specialistii spun ca in aceste conditii somnul are o calitate superioara si sunt expusi la mai putini germeni decat atunci cand dorm in interior.Despre aceasta practica, Ziare.com a discutat cu Laura Ghibu, medic roman stabilit in Suedia."Aici, copilasii de la gradinita si cresa dorm afara iarna. Ii pun in carucior, ii invelesc bine si dorm afara.Dar nu este un lucru rau. Daca tu esti imbracat bine, nu ai de ce sa te temi.Carucioarele sunt normale. Nu caruciorul este cel care protejeaza bebelusu l. Se pune o blanita de ied, apoi niste plapumioare si caciulita.Caruciuarele sunt deschise. Doar daca ploua le acopera.Este un lucru foarte obisnuit aici, in Suedia, ca bebelusii sa doarma afara. Nimeni nu isi pune problema sa faca altfel", a explicat medicul Laura Ghibu.De altfel, conform unei analize prezentate de Insider , parintii din tarile nordice acorda prioritate maximizarii timpului copilului in aer liber. "Nu exista vreme rea, ci doar imbracaminte proasta", este deviza dupa cere se ghideaza acestia.Conform acestei filozofii, bebelusii si copiii pot iesi afara in orice perioada a anului, atata timp cat sunt imbracati corespunzator.Educatorii din Danemarca si Suedia aplica acelasi concept si predarii. Multe scoli de acolo respecta modelul scolii forestiere, care promoveaza utilizarea timpului pentrecut in natura ca sala de clasa.Medicul Laura Ghibu a mai precizat ca este mai mare probabilitatea de contaminare cu virusuri intr-un mediu inchis decat afara."Din punct de vedere medical, este foarte clar ca, in timpul iernii, daca tu stai intr-un mediu inchis este mai probabil sa te imbolnavesti. Asa se poate intampla intr-o camera cu multi copilasi care dorm, plus adultii care ii supravegheaza. Aerul inchis si cald este mult mai transmisibil pentru gripa , sau alte virusuri.Afara, pentru ca aerul este ventilat, probabilitatea sa te imbolnavesti este mult mai mica.Aici, aceasta practica se considera ca fiind o preventie a bolilor. Acest fapt nu inseamna ca nu se mai imbolnavesc copiii. Se imbolnavesc si ei, insa, poate ca nu chiar atat de des", a explicat medicul Laura Ghibu pentru Ziare.com.Laura Ghibu a mai precizat ca aceasta poate fi "o metoda socio-economica. Daca ti se imbolnaveste copilul trebuie sa stai acasa si nu mai produci si trebuie sa te plateasca statul. Astfel, toata lumea are interesul sa nu ti se imbolnaveasca copilul".Expertii pediatrii sustin ca beblusii trebuie monitorizati cu atentie atunci cand dorm afara deoarece exista si riscul unor hipotermii.