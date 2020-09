Inca un medic roman a murit din cauza COVID-19. Zilele trecute, colegii sai lansau un apel la donare de plasma

Anuntul decesului doctoritei Cristiana Pirsoi a fost facut pe Facebook, duminica seara, de Livia Davidescu, medic primar din Craiova."Dr. Cristiana Pirsoi. Primul medic din Dolj care a plecat la ingeri. A pierdut lupta cu Covid-19. Dumnezeu sa o odihneasca in pace", a scris Livia Davidescu, citata de Observator. Cu o zi inaintea tragicului anunt, chiar medicul Davidescu posta un anunt in care facea apel la donare de plasma, pentru a o salva pe doctorita din Dolj infectata cu coronavirus.Fiica doctoritei, de asemenea, lansase un apel similar pe Facebook."Va rog din suflet, daca ati avut sau cunoastesti pe cineva care a fost depistat pozitiv covid si vindecat cu cel putin 14 zile in urma (fapt justificat prin rezultat negativ al testului PCR si bilet de externare) cu grupa de sange A2 sau 01, va rog mergeti sa donati la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Craiova", transmitea intr-o postare pe Facebook.