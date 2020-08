INSP: 20.204 cazuri de rujeola, inregistrate pana in prezent, dintre care 64 de decese

Potrivit INSP, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la 28 august este 20.204, din care 64 de decese.In perioada 27 iulie - 28 august nu a fost raportat niciun caz nou confirmat, mentioneaza sursa citata.Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din 4 persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare. Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeola, boala este mortala. Vaccinul impotriva rujeolei protejeaza copiii impotriva acestei boli. In Romania, 9 din 10 parinti isi vaccineaza copiii, se arata pe site-ul INSP.