Institutul Matei Bals, primul spital din Europa unde se testeaza cocktailul de anticorpi luat de Donald Trump pentru COVID-19

Institutul Matei Bals a devenit primul spital din Europa care va testa cocktailul de anticorpi pe care l-a luat si Donald Trump, dupa ce a primit aprobare de la Agentia Nationala a Medicamentului pentru a incepe studiile clinice, a precizat medicul Adrian Marinescu pentru B1 TV. "Este vorba despre un studiu clinic pe care noi il avem pentru aprobare de aproximativ doua luni. Ne lipsea OK-ul din partea Agentiei Nationale a Medicamentului care a venit ieri. Este un studiu competitiv facut de compania americana pentru ca se merge pe principiul primul venit este si primul servit", declara Adrian Marinescu.Acesta a subliniat faptul ca acest tratament cu anticorpi se poate dovedi mult mai eficient decat Remdesivirul, considerat in acest moment cel mai folosit tratament pentru lupta impotriva noului coronavirus:"Sunt pana in acest moment 1.200 de voluntari inrolati. O sa fie de acum si de la noi. Institutul Matei Bals este singurul spital din Europa care ia parte la acest studiu si este vorba exact despre cei doi anticorpi monoclonali care au fost folositi ca tratament experimental si pentru presedintele american Donald Trump. Este primul tratament care se refera efectiv la cauza si ar putea sa reprezinte in viitorul apropiat chiar o solutie net superioara Remdesivirului", a mai precizat Adrian Marinescu, potrivit sursei citate.