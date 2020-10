INTERVIU Dezvaluirile medicului epidemiolog Beatrice Mahler: "Sase din zece pacienti decedeaza la Terapie Intensiva"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Despre evolutia cazurilor de coronavirus din aceasta luna in Romania si despre problemele pe care le intampina medicii in lupta cu noul coronavirus am discutat cu medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din Bucuresti Cum credeti ca va evolua pandemia de coronavirus in luna octombrie. Va mai creste numarul infectiilor?Am fi foarte fericiti daca spre sfarsitul lunii se va stabiliza numarul cazurilor. Cel mai probabil vom mai avea cresteri in urmatoarele zile, pana la jumatatea lunii octombrie. Din pacate, noi nu ne-am asteptat sa avem acest numar mare de cazuri atat de devreme, in aceasta toamana. Ne asteptam sa creasca undeva dupa jumatatea lunii octombrie, insa, iata, numarul a trecut de 3.000 inca din aceste zile.Care este cea mai grava problema din sistemul medical, in acest moment?Infrastructura. Este necesara o reoraganizare in asa fel incat sa avem peste tot circuite separate covid-nonCovid. Apoi, vorbim despre personal insuficient. Numarul de asistenti medicali si medici trebuie sa fie mai mare pentru un pacient Covid. Schema de personal trebuie cu siguranta modificata astfel incat timpul petrecut in echipamentul de protectie sa nu depaseasca sase ore. Nu a crescut numai numarul zilnic, ci si cel al pacientilor care au neaparat nevoie de internare.Sunt obositi medicii? Unii spun ca lucreaza de la inceputul pandemiei. S-au putut lua concedii , zile libere?Trebuie sa recunoastem cu totii ca, din fericire, in aceasta vara am putut sa ne luam si concedii de odihna, chiar daca nu chiar toata perioada pe care ne-o doream.Avand in vedere situatia actuala, credeti ca s-ar impune o revenire la starea de urgenta, in Romania?Starea de urgenta nu ar aduce numai beneficii, ci ar aduce si o problema asupra sistemului medical. Impunerea restrictiilor ar trebui sa se faca in unele teritorii unde incidenta este foarte mare. Cand prin respectarea regulilor putem sa reducem numarul de cazuri, cred ca trebuie sa o facem. Nu cred ca revenirea la o stare de urgenta generala ar aduce beneficii sistemului medical.Urmeaza si sezonul gripal. Cum vom face fata dublelor infectari?Presiunea cea mai mare va fi pe sistemul de sanatate. Nu suntem inca in sezonul gripal, insa trebuie avut in vedere ca pacientii care au doua infectii virale au nevoie de o atentie sporita. Si daca pentru gripa avem tratament antiviral tintit, pentru coronavirus nu exista.. Credeti ca aceasta crestere alarmanta este influentata si de inceperea anului scolar?Problema imbolnavirilor nu se pune in mediul controlat, ci in afara acestuia. Adica nu ne imbolnavim in scoala, ci la poarta scolii. Din acest motiv este salutara initiativa autoritatilor care au impus purtarea mastii in jurul scolilor.Ce se intampla la ATI? Tot mai multi pacienti ajung in aceste sectii.Azi, la "Marius Nasta" erau ocupate toate paturile de la ATI.Rata de mortalitate este mare in ATI. Sase din zece pacienti decedeaza.In Institutul "Marius Nasta" nu sunt tratati doar pacientii cu noul coronavirus, ci si cei care sufera de cancer pulmonar sau tuberculoza. Din pacate cei care se prezinta in ATI sunt in stare grava. Unii au amanat venirea la spital de frica. Le este frica sa nu se contamineze de la vreun pacient infectat. Au crezut ca lucrurile se vor mai calma. Insa nu s-a intamplat asa. In prezent, numarul de pacienti non-Covid care se poate interna este mic. Pacientii care ajung in spitale ajung cu forma grava de boala. Pacientii trebuie sa stie ca circuitele sunt foarte stricte, astfel incat riscul de infectare cu SARS-CoV-2 este minim. Este mai mare riscul sa te infectezi intr-un loc public, unde nu porti distanta si masca, decat intr-un spital.Cum stam la stocurile de Remdesivir? La Marius Nasta mai este acest medicament?Da. Azi avem Remdisivir. La Marius Nasta s-a refacut stocul si sper in continuare sa avem acces la o medicatie cat mai buna.Joi, autoritatile sanitare din Romania au anuntat ca s-a depasit numarul de 3.000 de cazuri noi inregistrate la 24 de ore. 44 de oameni au murit, iar la ATI sunt internati 607 pacienti.De la inceputul pandemiei, in Romania, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 113.112 pacienti au fost declarati vindecati.Citeste si: