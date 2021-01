In cat timp se instaleaza imunitatea la coronavirus dupa vaccin. Dr. Streinu Cercel: "La sapte zile putem fluiera linistiti"

"Am facut niste teste la cei care s-au vaccinat in prima tura, chiar inainte de a doua administrare aveau anticorpi protectori.E de asteptat ca a doua doza sa consolideze raspunsul la virus. Dupa a doua doza, la sapte zile, putem fluiera linistiti ca nu mai suntem la risc de a dezvolta infectii severe", a spus medicul Adrian Streinu Cercel duminica dupa ce a primit doza rapel a vaccinului COVID-19.Seful Institutului Matei Bals din Bucuresti a atras insa atentia ca masca trebuie sa ramana obligatorie chiar si dupa vaccinare."Masca va fi obligatorie categoric pana in 2023. Vaccinul ne protejeaza pe dinauntru, nu la nivelul mucoaselor. Daca dam masca jos, e posibil sa luam virusul si sa il dam celor care nu sunt imunizati.Masurile de precautie de pana acum trebuie mentinute si chiar intarite, pentru ca imunizarea prin vaccinare si masurile de protectie sa duca la reducerea foarte rapida a circulatiei virusului".Cercel a mai precizat ca "vaccinul anti-Covid protejeaza pentru toate tulpinile in circulatie in acest moment, de aceea trebuie sa ne vaccinam cat mai repede, pentru ca virusul sa fie scos din circulatie".Citeste si: