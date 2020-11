La Spitalul de Boli Infectioase din Iasi nu mai sunt locuri la terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19

"Pentru pacientii confirmati care nu necesita oxigen exista un numar suficient de mare de locuri disponibile, cam 50. In ceea ce priveste locurile de Terapie Intensiva, la 'Sf. Paracheva' nu exista niciun loc liber. Sunt trei locuri libere la Spitalul de Neurochirurgie. Sase locuri vom avea la sectia exterioara () de la Letcani.Aici, pana in momentul de fata avem 50 de locuri pentru zona de confirmati, din care opt sunt libere, iar in Terapie Intensiva a fost dat in folosinta un salon de sase paturi. In cursul acestei zile vrem sa deschidem inca un salon de sase paturi tot la terapie intensiva. Din punct de vedere medical, pentru terapie intensiva am asigurat tot ceea ce este necesar, inclusiv organizarea personalului medical si garda medicilor 24 de ore din 24", a declarat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.Potrivit sursei citate, multi dintre pacientii infectati cu COVID-19 ajung tarziu in spital "Ajung tarziu in spital datorita faptului ca nu semnaleaza la timp medicului de familie ca ceva s-a modificat in starea lor de sanatate. As vrea sa subliniez ca am vrea o implicare mai activa a medicului de familie, in ceea ce priveste sfatul pacientului, ca acesta sa se adreseze medicului de familie sau medicului infectionist imediat ce simte ca are ceva in neregula in starea lui de sanatate", a declarat dr. Dorobat.Ea a atras atentia ca sunt multe persoane care prefera sa ceara sfatul cunoscutilor sau altor persoane de pe retelele de socializare, si nu al specialistilor."Vad pe retele de socializare circuland tot felul de propuneri de tratament cu sau fara indicatie medicala. Eu as sugera tuturor celor care au un test pozitiv si chiar sunt asimptomatici sa aiba sfatul medicului in ceea ce priveste administrarea unui tratament. (...)Cei care stau acasa pot fi tentati sa ia fel de fel de alte tratamente care nu fac parte din protocolul care a fost agreat la nivelul Ministerului Sanatatii si de Comisia de boli infectioase. I-as ruga pe toti cei care sunt pacienti sau posibili pacienti intotdeauna cand iau o anumita schema de terapie sa se adreseze medicului de familie, iar medicul de familie sa se consulte cu un infectionist atunci cand stabileste tratamentul", a declarat dr Carmen Dorobat.