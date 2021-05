Medicul Beatrice Mahler: "Nu doar restrictiile au dus la scaderea numarului de cazuri, ci si impactul pe care il are vaccinarea in orasele mari"

"Din punctul meu de vedere, la cum vad ca evolueaza lucrurile si la numarul de pacienti pe care ii avem internati in Institutul Marius Nasta, dar si dupa datele statistice, cred ca nu doar restrictiile au dus la scaderea importanta a numarului de cazuri, ci si impactul pe care il are vaccinarea in orasele mari, unde, intr-adevar, campania de vaccinare si modalitatile de vaccinare sunt diverse. Cred ca cele doua laturi - restrictii si campanie de vaccinare - isi pun amprenta si ne duc cu pasi siguri, mici, dar siguri catre ceea ce ne dorim cu totii", a declarat, sambata seara, la B1 TV, Beatrice Mahler.Medicul considera ca trebuie in continuare convinsa populatia sa se vaccineze."Trebuie doar sa continuam si sa convingem populatia ca trebuie sa fie parte a acestei echipe in care noi, cadrele medicale, suntem aici pentru ei, dar ii asteptam si pe ei sa vina sa se vaccineze pentru ca numai asa putem depasi momentul asta", a mai afirmat Beatrice Mahler. Intrebata despre numarul e pacienti dn sectiile ATI , care pare constant, Mahler a afirmat: "Scaderea numarului de cazuri din terapie intensiva se va produce mult mai lent pentru ca, din pacate, perioada de recuperare a unei persoane care ajunge cu forma critica in terapie intensiva este extrem de lunga. De multe ori, dureaza trei, patru, chiar sase saptamani ca o persoana sa poata fi admisa din terapie intensiva intr-o sectie normala si, din pacate, nu intotdeauna reusim acest lucru si ne pare rau pentru asta". De la debutul campaniei de vaccinare au fost vaccinate 3.580.368 persoane, dintre care 2.311.487 au primit ambele doze.