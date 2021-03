Medic, semnal de alarma cu privire la pacientii care nu anunta cand sunt infectati: "Ajung in stare grava la spital. Sa ia legatura cu medicul de familie"

"O mare parte dintre pacientii care se testeaza singuri la domiciliu si ies pozitiv aleg sa nu mai impartaseasca aceasta informatie cu nimeni (...) ca sa nu fie izolati la domiciliu", sustine medicul, subliniind ca acesta este motivul pentru care numerosi pacienti ajung in stare grava la spital , dupa ce stau acasa cateva zile, stiind ca sunt infectati.Medicul Simin Florescu afirma ca situatia cu care se confrunta in aceasta perioada este "grava", ca spitalul este "colmatat" din cauza numarului mare de cazuri de CVID-19, cu forme medii catre severe sau critice si, facand o comparatie cu sfarsitul anului trecut, medicul a precizat ca numarul de cazuri este la fel de mare, insa gravitatea acestora a crescut."Toate camerele de garda sunt colmatate cu pacienti grav, pacienti cu insuficienta respiratorie, care sunt ingrijiti cu oxigenul din camerele de garda si cu toate mijloacele terapeutice din camerele de garda pana in momentul in care (...) vom gasi un loc pentru ei. Intreg spitalul este colmatat, singurul loc unde mai gasim cateva paturi este sectia de copii", a declarat Simin Aysel Florescu, la Digi 24.Ea a precizat ca unul dintre motivele pentru care oamenii ajung in stare grava la spital este faptul ca multi dintre cei care se testeaza acasa cu teste rapide nu declara boala si ajung la spital in momentul in care aceasta se agraveaza."Noi speram ca acest val trei sa nu vina dar, din pacate, ne-a lovit destul de puternic si dincolo de evolutia tipica pentru o infectie virala, la asta contribuie si celelalte lucruri (...) ne referim la aglomerarile umane care propaga cu mare succes aceasta infectie in randul celor care nu au fost infectati pana acum. (...)Schimbarea nu cred ca are legatura neaparat cu virusul in sine - desi sunt studii care spun ca ar fi putin mai virulenta tulpina britanica pe care o impartim cu succes acum, peste tot - cred ca are mai degraba legatura cu se intampla din punctul de vedere al comportamentului pacientilor.Exista acele teste rapide antigen care sunt foarte bune, sunt recomandate, testarea este recomandata, chiar si autotestarea este recomandata cu conditia ca i cazul unui rezultat pozitiv sa fie anuntat medicul de familie, pacientul respectiv sa fie ulterior trecut in retea, in Directia de Sanatate Publica, ca fiind infectat si cu toata metodologia de rigoare, cu supravegherea medicului de familie sau, daca se agraveaza, cu supraveghere in spital, de la caz la caz. acest lucru nu se intampla.Din pacate, o mare parte dintre pacientii care se testeaza singuri la domiciliu si ies pozitiv aleg sa nu mai impartaseasca aceasta informatie cu nimeni (...) ca sa nu fie izolati la domiciliu. Multi nu ar avea motive sa ajunga in spital, ar fi suficient sa ia legatura cu medicul de familie, nu trebuie neaparat sa ajunga in spital", a adaugat medicul.Ea a mentionat ca oamenii ajung in spital "mai ales in momentul in care se sperie" pentru ca nu mai pot respira cum trebuie, Florescu aratand, an acest context, ca este vorba, in astfel de cazuri, de multi pacienti tineri.In ceea ce priveste atitudinea celor care protesteaza fata de regulile de protectie sanitara, Simin Florescu le-a transmis acestora ca au dreptul sa decida asupra propriei persoane, subliniind, insa, ca nu au dreptul sa cauzeze celor din jur suferinta sau sa ii supuna unui "risc inutil".