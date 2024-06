Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, spune ca in spital ajung pacienti cu forme grave sau moderate de COVID-19, iar tot mai multe forme de boala raspund mai greu la tratament.

Ea ii indeamna de asemenea pe cei care au simptome sa nu vina la spital - si in niciun caz cu transportul in comun - ci sa ii cheme pe cei de la DSP pentru recoltarea de probe necesare testului COVID.

"La noi efortul este maxim, nu am simtit deloc o relaxare in ceea ce priveste numarul de cazuri, dimpotriva, cazurile care sunt prezente pe sectie sunt cu forme severe si moderate, tot mai multe forme care se remit mult mai dificil sub tratament, pacienti care sunt pe toate grupele de varsta, n-as putea spune ca sunt doar pacienti varstnici sau pacienti cu comorbiditati. E adevarat, la ei formele sunt mult mai dificile si mult mai greu de manageriat, pentru ca apar dezechilibre si pe celelalte patologii", a spus Mahler la Digi24.

"Un lucru pe care il sesizam tot mai mult in ultimele zile si care a crescut foarte mult presiunea pe activitatea colaterala activitatii din sectie sunt cazurile de pacienti cu simptomatologie, pacienti suspecti, care se prezinta de bunavoie la spital pentru evaluare si testare.

E foarte bine ca fac asta, dar ar fi si mai bine daca ar respecta reglementarea in care telefonul dat catre DSP aduce cu sine recoltarea la domiciliu si atunci pacientul nu s-ar mai deplasa - si sper ca nu se deplaseaza cu mijloacele de transport in comun", a adaugat Mahler.

Ads