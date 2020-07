Managerul Institutului Nasta: Sectia ATI si pavilionul COVID sunt pline. Nu putem face internari decat in momentul in care se externeaza un pacient

Unde sunt directionati pacientii

"Sectia ATI si pavilionul COVID sunt pline. Nu putem face internari decat in momentul in care se externeaza un pacient. Acest lucru nu s-a mai intamplat din momentul in care am inceput activitatea in pavilionul COVID.Este foarte important sa recomandam tuturor celor care sunt contacti cu o persoana pozitiva sa se testeze, sa anunte DSP-ul pentru a fi testati pentru a fi recoltate probe si a obtine o evaluare a starilor de sanatate, iar ulterior aceste teste sa fie completate de evaluarea pulmonara si biologica.Orice persoana care este contact cu o persoana pozitiva poate beneficia de testarea moleculara, trece prin triajul epidemiologic, este evaluata de medicul pneumolog si poate beneficia de testare. E adevarat insa ca exista o perioada din momentul contactului pana in momentul aparitiei simptomelor sau pozitivarii testului, dar este extrem de important ca acest lucru sa se intample, ca testarea sa fie facuta si sa avem un numar cat mai mare de persoane care se testeaza.Este prima etapa prin care putem depista persoanele care sunt infectate si ulterior, prin respectarea izolarii, sa reducem numarul de cazuri. Este obligatoriu sa ne mobilizam in urmatoarele 2 - 3 saptamani in aceasta directie.In acest moment suntem pe un trend ascendant. In acest moment inca avem o prima etapa de aplicare a legislatiei, care tocmai a fost aprobata. Cu siguranta ca vor veni si solutii. E nevoie de implementarea lor rapida pentru ca omul care are nevoie de asistenta medicala sa beneficieze de ea", declara medicul Beatrice Mahler, la postul Digi 24. "La noi nu se poate vorbi de internari. Suntem in legatura cu Centrul Operativ. Noi evaluam pacientii care ajung la Institutul Nasta, care ajung la camera de garda, la pavilionul COVID. Daca vin cu simptomatologie si declara ca sunt contacti, nicio persoana nu va pleca din Institutul Marius Nasta fara sa fie evaluata si fara sa fie recoltata.Insa ar fi foarte bine ca acest lucru sa se faca sub o monitorizare stricta a celor din DSP pentru ca si plimbarea lor pe strada sau in mijloacele de transport in comun este un pericol pentru ceilalti cetateni. De aceea noi nu ii refuzam, suntem aici si ii ajutam pe toti cei care vor sa vina insa acest lucru ar fi foarte bine sa se realizeze organizat prin intermediul DSP.Sunt si in acest moment, zilnic, persoane care vin pentru ca sunt contacti ai unor persoane pozitive sau sunt simptomatici. Din ce informatii am au mijloacele de transport cu care vin catre noi, iar daca ne suna le recomandam sa sune la ambulanta pentru a fi transportati daca sunt simptomatici.Daca in acel moment noi nu avem disponibil un pat, colaboram cu colegii nostri de la Centrul Operativ pentru a gasi un pat in alt spital ".