Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi: Doua simptome destul de atipice pentru COVID-19 au inceput sa apara tot mai des ca prima manifestare a bolii

"As sublinia debutul atipic, pe care nu l-am intalnit la tip, cum ar fi debutul digestiv si debutul neurologic, cu manifestari precum dureri de cap deosebit de puternice, vertij (senzatia de ameteala), care ar putea sugera eventual o alta boala, cum ar fi un accident sau un spasm cerebral, dar acesti pacienti au avut totusi test pozitiv COVID", a spus Carmen Dorobat, la postul Digi 24. In opinia managerului de la Iasi, tocmai de aceea este important ca testul COVID sa fie facut tuturor pacientilor care se prezinta la doctor, indiferent de simptomatologie."De exemplu: durerile abdominale si scaunele frecvente. La adulti nu te-ai astepta - suntem in sezonul de vara, consumam multe fructe si legume - ca astfel de simptome sa te duca spre un test COVID-pozitiv, in absenta tusei si a febrei," afirma Carmen Dorobat.In plus, mai atrage atentia medicul, trebuie sa fim atenti inclusiv cu formele usoare de boala, pentru ca ele se pot agrava in ziua a saptea, a opta si chiar a zecea."Am avut cazuri de agravare respiratorie chiar dupa 10 zile de evolutie usoara si ne asteptam ca pacientul sa mearga acasa", a relatat dr. Dorobat.