Managerul Spitalului Judetean Timisoara, scrisoare deschisa: "Virusul e peste tot si pacientii vor ajunge in fiecare spital"

"Dragi colegi, ma adresez catre voi in calitate de coleg, de om care stie cu adevarat prin ce trecem, cu ce probleme ne confruntam la firul ierbii, ce infruntam in fiecare zi, de la epuizare la supararea de a vedea pacientii stingandu-se. Trecem prin niste vremuri dificile, cele mai dificile din ultimii 100 de ani pentru noi. Nu suntem obisnuiti sa lucram impreuna - si pe buna dreptate. Am fost blamati zeci de ani, am fost divizati intentionat, am fost abuzati de diferiti actori din sistem si din afara acestuia. Dar acum trebuie sa o facem - pentru noi si pentru pacienti", isi incepe Raul Patrascu, managerul Spitalului Judetean Timis, scrisoarea.Patrascu scrie in scrisoare ca medicii sunt la datorie pentru saraci si bogati, pentru cei care cred si cei care nu cred in virus."Aceasta este datoria pe care ne-am asumat-o cand am depus juramantul sacru al lui Hipocrate. Trebuie sa luptam impreuna, sa trecem peste confortul nostru, peste orgoliul nostru si peste suferintele noastre cu abnegatie. Doar asa ne vom recastiga demnitatea pierduta in toti acesti ani - demonstrand acum, cand este mai greu, ca suntem aici pentru toti cei care au nevoie de noi.Suntem aici si pentru cei care cred in virus, dar si pentru cei care inca nu o fac sau nu o vor face niciodata.Suntem aici si pentru cei bogati, dar si pentru cei fara adapost.Suntem aici pentru toti pacientii, indiferent de credinta lor, de etnia lor, de statutul social sau de preferintele politice.Suntem in razboi, iar inamicul e unul perfid, rezistent si aproape infinit ca numar.Stiu ca e greu sa trecem peste mentalitatile inradacinate timp de zeci de ani, dar daca acum nu lasam la o parte orgoliile personale si gandirea izolationista (mie sa-mi fie bine si usor), nu ne vom recastiga niciodata demnitatea, respectul si drepturile cuvenite. Ele se castiga prin solidaritate si lupta. In cazul nostru, lupta cu boala", mai scrie managerul.Raul Patrascu vorbeste si despre coplesirea sistemului medical, dar si despre unitatea de care trebuie sa dea dovada medicii."Nu doar atat, dar daca nu o facem, daca nu punem cu totii umarul la treaba, impreuna, vom fi coplesiti si cei care vor avea de suferit vor fi pacientii, dar vom fi si noi. Caci altfel, desi facem totul, tot noi vom fi blamati si mai mult, ne vom pierde asa cum am pierdut deja, in fata bolii, colegi minunati care au muncit cu noi ani si ani de zile. Trebuie sa muncim cot la cot, toate specialitatile, sa ne ridicam si sa dam piept cu totii acestei provocari imense. Front unit, ca un zid de netrecut in fata unui tsunami. Dragi manageri de spitale, nu incercati sa va protejati, caci nu veti putea. Daca nu veti lucra impreuna cum reusim sa lucram noi in Timis, judetele dumneavoastra vor fi pierdute. Uitati jocurile politice marunte, uitati PR-ul, uitati "datoriile" pe care le-ati avea. Acum nu va permiteti altceva decat solidaritatea", a mai scris Raul Patrascu.Managerul Spitalului Judetean Timisoara arata ca pacientii cu COVID-19 vor ajunge in fiecare spital , iar sistemul medical trebuie sa fie pregatit fara sa astepte ordine."Virusul e peste tot si pacientii vor ajunge in fiecare spital. Deci pregatiti-va cum noi o facem de 9 luni de zile, nu asteptati. O faceti in beneficiul personalului dumneavoastra si al pacientilor. Asigurati circuite cat mai bune (cat se poate in spitalele astea vechi), asigurati echipamente de protectie, extindeti retele de oxigen si pregatiti personalul pentru valul mare de bolnavi ce va veni. Caci sa ne intelegem, va veni. Si daca nu suntem pregatiti cu totii, va fi tragic.Cereti bani autoritatilor locale pentru echipamente, pentru circuite, pentru oxigen. Nu uitati de pacientii cronici, fiti creativi cu circuitele. Deci construiti ziduri din rigips, sunt izolatoare bune si veti putea controla mai bine fluxurile. Dar din experienta noastra, chiar si dintre aceia multi, foarte multi vor veni la spital cel putin pozitivi asimptomatici.Sfatuiti-va intre voi, suntem aici sa ajutam oriunde e nevoie. Nu trebuie sa ajungem sa triem, suntem aici pentru a salva vieti. Aegroto dum anima est, spes est. Cat timp bolnavul sufla, mai este speranta. Deci nu va lasati prada temerilor, orgoliilor, frustrarilor (intemeiate) nu trebuie sa ne dam batuti. Din contra, acum mai mult ca orcand nu ne putem da la o parte, ci trebuie sa luptam impreuna", a scris Patrascu.Raul Patrascu atrage atentia ca urmeaza "luni grele" si vorbeste de solidaritate."Ne asteapta luni grele, iar orice altceva in afara de solidaritate completa atat in interiorul unitatilor noastre cat si intre spitalele noastre va duce la o situatie tragica. Stimati colegi, dincolo de o functie, fie ca e de manager, fie ca e de sef de sectie, fie ca e un post pe concurs (de la medici la infirimieri), sta o responsabilitate umana asumata. Acum e mai mare ca niciodata. Si toate acestea vor pali si se vor zdruncina din temelii daca nu ne luptam.Acum aratam ca suntem oameni, ca nu suntem buni doar pe timp de pace, ca nu avem o mentalitate de "timpul trece leafa merge" sau de "incasatori de plic". Altfel, nu doar ca nu ne vom recastiga demnitatea, ci ne meritam din plin aceste etichete si poate ar trebui sa ne gandim ce fel de oameni suntem.Dupa razboi, multi viteji s-arata. Dupa acesta nu se vor mai arata. Si nici in timpul lui, decat cei care sunt pe front, cei care lupta zi de zi indiferent cat de greu este - o facem din datorie dar si din onoare. Iar acum e timpul sa o facem cu totii la unison: de la infirmiere, la sefi de sectie, de la secretare, la manageri, de la registratori la inspectori DSP. Asa sa ne-ajute Dumnezeu!", a mai scris Raul Patrascu.Un numar de sase focare de COVID-19 au fost identificate la Spitalul Judetean Timisoara, pe diferite sectii, datorita numarului mare de teste efectuate in unitatea sanitara. In total, in Timis, sunt 29 de focare active.