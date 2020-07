Marturia tulburatoare a unui medic urgentist infectat cu noul coronavirus: "Toata lumea se uita la tine ca la un lepros"

Medicul spune, intr- un interviu pentru publicatia Bistriteanul , ca s-a imbolnavit de la parintii sai."Din pacate am luat virusul din interiorul familiei, dupa o vizita la parintii mei. Ei erau deja pozitivi, iar eu mergand nepregatita, crezand ca ei sunt in siguranta, m-am ales cu virusul. Parintii mei au avut simptome amandoi, dar pe mama am dus-o prima data la spital si asa am descoperit ca ea e pozitiva. Cu doi parinti am intrat in spital", povesteste Dumitrean.Doctorul UPU s-a imbolnavit la inceputul pandemiei, in perioada starii de urgenta. Spune ca, la inceput, nu a crezut in boala: "Am inceput necrezand ca exista COVID ca boala. Nu stiu de ce, dar nu am crezut. Pana nu treci pe acolo exista tendinta de a nu crede. Aceasta experienta a fost traumatizanta, mai ales psihic. Pot sa recunosc ca nu a fost o perioada tocmai placuta. Cred ca a fost una dintre cele mei urate perioade din viata mea. Eram si speriata, mai ales de faptul ca parintii mei ar putea sa nu mai iasa din spital, in conditiile in care toate stirile duceau inspre bolile pe care le aveau si parintii mei".In cele din urma, ambii parinti s-au vindecat, iar medicul a trebuit sa suporte o perioada de 12 zile de spitalizare: "M-am simtit rau, foarte rau, din postura de pacient. Ma gandesc si acum cum se simt pacientii care afla ca sunt pozitivi de COVID. Te simti rau, esti izolat. Cumva se uita la tine toata lumea ca la un pacient care ar avea lepra... Esti ca un lepros efectiv... Esti privit de societate, de colegi, de personal. Pana la urma, asta e doar o boala. E mult mai traumatizant decat boala in sine cand vezi ca esti atat de ignorat. Nimeni nu vrea sa ajunga in contact cu tine si esti foarte evitat".Puteti citi interviul integral pe Bistriteanul.ro