Maternitatea Bega din Timisoara, care fusese declarata spital-suport pentru pacientele cu COVID-19, redeschisa pentru toate cazurile

Managerul Maternitatii Bega din Timisoara, medicul Marius Craina, a declarat pentru News.ro ca unitatea sanitara este acum deschisa pentru toate pacientele, dupa ce timp de doua saptamani a stat goala, fara nicio pacienta internata.Reprezentantii unitatii medicale au reorganizat activitatea in spital in ultimele zile, in asteptarea aprobarii pentru redeschidere de la Directia de Sanatate Publica. Au fost regandite circuitele separate, iar pacientele vor fi supuse triajului epidemiologic in curtea unitatii si testate pentru coronavirus."In mod oficial am redeschis Maternitatea Bega. Personalul este prezent, avem cateva schimbari in privinta spatiilor si a personalului. Am deschis inclusiv ambulatoriul. Avem doua saloane pentru viitoarele mamici care vor fi testate pozitiv si un salon la Sectia de Neonatologie, apoi mai avem rezervat parterul.Oricum, toate pacientele vor fi testate. Noi ne-am organizat cu triaj, cu tot ce trebuie. Deocamdata, la aceasta ora, nu avem nicio pacienta internata", a declarat medicul Marius Craina.La Maternitatea Bega au fost internate zeci de paciente de la inceputul pandemiei de coronavirus si au fost tratati si vindecati si trei bebelusi cu COVID -19.