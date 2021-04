Medic ATI la Colentina despre acuzatiile lui Vlad Voiculescu: Ne-a facut un foarte mare rau tuturor. Nimeni nu poate ascunde mortii

Laura Zarafin precizeaza ca, atunci cand moare un om, medicul de garda ATI - pentru ca de obicei in ATI se intampla asta fiind sectia cu cazuri critice - completeaza o multime de acte, intocmeste epicriza de deces, care contine toate informatiile despre evolutia pacientului, terapia aplicata, parametrii ventilatori si rezultate ale analizelor."Pune apoi diagnosticele de deces, specificand cauza imediata a decesului, precum si cauze antecedente si alte stari morbide importante. Registratorul medical introduce apoi cardul de sanatate al omului care a decedat in sistem si se trec datele (nu numai decesul, ci si nr foii de observatie, CNP -ul pacientului si cod de caz de la DSP). Ideea este ca nu ai cum sa nu inregistrezi vreun decedat, ba inca asta se intampla imediat", explica medicul Laura Zarafin.De asemenea, precizeaza ca toate documentele merg la medicina legala de unde medicul anatomopatolog elibereaza certificatul constatator al decesului in care sunt inscrise cauzele, certificat cu care un membru al familiei merge la starea civila, la primarie, unde se elibereaza certificatul de deces.Medicul mai afirma ca pacientii care decedeaza cu afectare pulmonara foarte mare, de peste 75% chiar daca PCR -ul este negativ (se negativeaza de obicei dupa 14 zile), au drept cauza de deces tot disfunctia respiratorie (hipoxica, hipercapnica) care apare prin furruna citokinica (hiperreactie a sistemului imun la prezenta virusului).Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a reclamat, din nou, luni, raportarea gresita a deceselor de coronavirus, dand ca exemple Spitalul Colentina si Spitalul ROL 2 din curtea Institutului Ana Aslan. In replica, Ministerul Apararii a transmis ca toate decesele au fost centralizate si raportate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, iar din 10 ianuarie, cand unitatea a primit acces in Corona Forms, s-au raportat 82 de decese. Reprezentantii Spitalului Clinic Colentina au precizat ca unitatea medicala a raportat in aplicatia Alerte MS 727 de decese COVID-19 pana luni, la ora 9.00. Totodata, pana la ora 14.00, au fost raportate in dinamica, imediat la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti , un numar de 731 de decese.