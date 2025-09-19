Medic din Targu Jiu anchetat ca ar fi refuzat sa examineze suspecti de COVID-19

Procurorii au inceput o ancheta, dupa ce un medic de la Spitalul Judetean Targu Jiu - Sectia Infectioase nu si-ar fi exercitat atributiile de serviciu si ar fi refuzat sa examineze pacienti suspectati de infectare cu COVID-19.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, pe 6 aprilie, in urma aparitiei unui articol in mass-media si in mediul online, un procuror din cadrul institutiei s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor.

Astfel, anchetatorii au mentionat ca un doctor din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu - Sectia Infectioase nu isi exercita atributiile de serviciu, respectiv refuza sa examineze si sa ofere servicii medicale pacientilor suspecti de infectie cu virusul SARS-CoV-2, serviciile medicale fiind prestate doar de o asistenta medicala.

Cauza a fost inregistrata pe 6 aprilie, la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, cercetarile fiind efectuate in rem de catre IPJ - Gorj - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul acestei unitati de parchet.

