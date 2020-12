Medic ginecolog din Giurgiu, trimis in judecata dupa ce a luat spaga pentru o cezariana

"Ca urmare a activitatilor de urmarire penala efectuate de politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu a dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unui medic primar in specialitatea Obstetrica - Ginecologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, inculpat pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Dosarul penal a fost initiat ca urmare a unui apel telefonic la linia anticoruptie gratuita Call Center a Directiei Generale Anticoruptie 0800.806.806", se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu.Potrivit sursei citate, din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca medicul a primit suma de 1.500 de lei de la o pacienta si un apartinator al acesteia, in mai multe transe, pentru exercitarea unor acte medicale, precum si in legatura cu efectuarea unei interventii chirurgicale de cezariana.La data de 26 octombrie, politistii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu, sub coordonarea procurorului competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, cu sprijinul Serviciului Operatii si Serviciului Tehnic din cadrul DGA - structura centrala, l-au surprins pe medic in flagrant, dupa ce a primit suma de 500 de lei, cu titlu de mita, de la un martor denuntator, apartinator al pacientei.Citeste si: