Medicul depistat beat criță în trafic, reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a refuzat testul pentru alcool VIDEO

Daniel Dragotă a părăsit locul primului accident și a refuzat, ulterior, să se supună testului pentru consumul de alcool.”Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 45 de ani, din Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, a acroşat un autoturism staţionat, în urma accidentului rezultând pagube materiale. Anterior acestui eveniment, în jurul orei 12,00 bărbatul ar fi fost implicat într-o altă tamponare, iar după producerea acesteia şi-ar fi continuat drumul. Bărbatul a refuzat să se supună testării cu aparatul etilotest şi prelevării mostrelor de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că avea permisul de conducere suspendat”, a transmis joi IPJ Alba. Faţă de acesta a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore . Medicul este acuzat de conducere fără permis şi refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. În cursul zilei de joi, 26 august, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale. În 17 iunie 2021, Daniel Dragotă a fost depistat în trafic după ce a depăşit viteza legală. Și atunci a refuzat să se supună testului pentru alcool şi prelevării de probe biologice şi a fost reţinut pentru 24 de ore de către poliţişti. Parchetul a dispus cercetarea acestuia în stare de libertate sub control judiciar.De asemenea, în octombrie 2018 a fost condamnat la 1 an şi 3 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de 2 ani tot pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.