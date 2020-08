Medic pneumolog: "Coronavirusul a devenit mai agresiv, probabil a suferit mutatii. Ataca toate organele"

"Ataca toate organele"

"Virusul este mai agresiv. Asta am observat noi, medicii care tratam pacientii COVID. In ultima perioada cazurile au devenit din ce in ce mai severe.Am avut pacienti care s-au prezentat la debut cu accident vascular cerebral si ulterior am descoperit ca de fapt aveau infectie SARS CoV-2. Am stabilit diagnosticul pe baza de tomograf computer, deci aveau si leziuni pulmonare si test COVID pozitiv. Este clar ca debutul a fost un AVC, dar acesta a fost cauzat de coronavirus.De asemenea, sunt leziuni hepatice pe care le-am intalnit inclusiv la pacienti cu forme usoare," declara Nicoleta Birca la Digi 24. Potrivit medicului, virusul ataca toate organele si sunt din ce in ce mai putini cu forme usoare."Practic, virusul ataca toate organele si sunt din ce in ce mai putini cu forme usoare. Nu avem de unde sa stim ce forma vom face. Din pacate nu are legatura cu comorbiditatile pacientilor. Am avut pacienti tineri, fara niciun fel de alta problema de sanatate si care la un moment dat, undeva intre zilele 5 si 10 au avut o evolutie proasta, au necesitat oxigen sau chiar transfer in terapie intensiva.La nivel pulmonar apar niste zone de inflatie, ca urmare a luptei organismului de invinge acest virus. Aceste zone de inflamatie, din ce in ce mai mari practic impiedica schimbul gazos, deci oxigenul nu mai patrunde in alveolele pulmonare, dioxidul de carbon nu mai este eliminat asa cum trebuie si pacientul resimte acea nevoie de aer, lipsa de aer, dispnee, cum o numim noi in limbaj medical, care poate fi mai mult sau mai putin grava.Aceasta lipsa de aer, de cele mai multe ori ii aduce la camera de garda, necesitand oxigeno-terapie, sau, mai grav, ajung la Terapie Intensiva intubati. Cam asta ar fi la nivel pulmonar. Pe langa asta se pot produce diferite infectii bacteriene, dezvoltand pneumonii bacteriene si asa mai departe. Deci este o boala serioasa.Problemele pulmonare apar si la asimptomatici, iar dupa cateva zile, atunci cand apar simptomele, e posibil sa fie prea tarziu.Si in analizele sanguine ale pacientilor asimptomatici regaseam modificari. Chiar si la nivel hepatic, renal, fara ca pacientul sa prezinte simptome," mai spune mediculConform pneumologului, este de preferat, chiar daca este asimptomatic, pacientul sa se prezinte la medic, sa accepte evaluarea, pentru ca nu se stie cum va fi evolutia ulterioara. Nu tine de varsta sau de alte afectiuni."Tratamentul trebuie sa fie complex, trebuie sa fii cu ochii pe pacient in fiecare secunda. Este foarte greu. Un pacient poate vira foarte usor de la un pacient cu forma usoara a bolii, la un pacient cu o forma medie, severa," mai explica Nicoleta Birca, sefa sectiei de Pneumologie a Spitalului Judetean din Buzau.