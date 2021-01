INTERVIU Dr. Radu Lupescu, medicul decorat de presedintele Frantei: "Va dati seama ca sunt mandru. Mai ales pentru ca sunt roman"

"In Franta, testarea este gratuita"

Contactat de Ziare.com, medicul a povestit ce a simtit cand a auzit despre aceasta distinctie dar a vorbit si despre sistemul sanitar din Franta.Ce ati simtit cand ati auzit ca ati fost decorat de presedintele Frantei?"Am fost foarte mandru. Au anuntat inca de anul trecut ca au "anulat" decoratiile care se dau in mod traditional in anul 2020 si au spus ca vor sa ii onoreze pe cei care s-au implicat in gestionarea crizei COVID.A fost o surpriza. Eu am primit vestea, ca toata lumea, pe data de 1 ianuarie, cand a aparut in Jurnaul Oficial al Frantei Va dati seama ca sunt mandru. Mai ales ca sunt roman. Este foarte frumos!"Cum au primit rudele, colegii, cunoscutii din Romania vestea ca ati fost decorat"Pe grupul de WhatsApp cu colegii din liceu au venit primele felicitari, dupa ce informatia a ajuns in mediul online. A fost suprinzator".V-a sunat cineva din radul autoritatilor romane sa va felicite? Mircea Cartarescu mi-a trimis un mesaj de felicitare si Ambasada Romaniei in Franta a postat pe site-ul Ambasadei Romaniei la Paris. Deci ambasada a facut un gest in acest sens. Au fost atenti".In acest moment, conform datelor centralizate pe platforma worldometers.info , Franta se afla pe locul sase in lume la numarul de infectari cu SARS-COV-2, cu peste 2,6 milioane de cazuri. Tot de la inceputul pandemiei, pana in prezent, Franta a facut peste 36 de milioane de teste, iar un record in acest sens s-a inregistrat in saptamana Craciunului, cand au fost facute 3 milioane de teste. Medicul Radul Lupescu ne-a explicat de ce se testeaza foarte multi francezi.Cum se desfasoara procesul de testare in Franta, in acest moment?"In Franta testarea merge foarte bine si primul dintre motive este ca, in momentul in care au fost destule teste, s-a decis ca aceasta sa fie gratuita. Deci te poti testa gratuit, fara nicio problema.Oamenii sunt incurajati, astfel, sa se testeze, iar acum, inainte de Craciun , au fost 3 milioane de oameni care s-au testat pentru a fi siguri ca nu duc cu ei virusul la parinti, bunici si asa mai departe. Deci testarea merge foarte bine si sunt teste suficiente. Se folosesc mai multe de tipul PCR decat cele antigenice care si ele au un rol, dar deocamdata, sunt folosite cele din prima categorie. Rezultatele se obtin cel mai rapid in patru ore si in cel mai rau caz, in 24 de ore.In general se testeaza cam 1 - 1,2 milioane de oameni pe saptamana. Insa numarul poate varia si in functie de zilele in care se fac testele respective".Cum stati cu locurile la ATI? Rezista sistemul sanitar numarului de infectari?Deocamdata, in regiunea in care sunt eu, am fost mai putin atinsi, de data acesta decat in lunile martie-aprilie cand a fost plin peste tot.Acum sunt pacienti in Reanimare dar nu sunt in numar foarte mare. Actualmente sunt 50- 55 in ATI iar in martie aveam 300 de pacienti, aceasta fiind capacitatea maxima pe care am putut-o atinge prin deschiderea de secti suplimentare de ATI. Adica prin deschiderea sectiilor de Reanimare a spitalelor care au astfel de sectii dar si a celor care nu au Reanimare. Asa este si la noi, unde nu avem o astfel de sectie dar avem una de ingrijiri continue dupa operatii a pacientilor care au fost operati de cancer de colon sau de lobectomii, adica li s-a scos o parte din plaman. Nu este o reanimare propriu-zisa, dar am transformat serviciul respectiv in serviciu de reanimare si am mai deschis o sectie de sase paturi. Astfel am putut trata pacienti aflati in stare grava in perioada respectiva si a fost si pe placul autoritatilor.Acum, in faza a doua, am avut cativa pacienti, insa destul de putini, ceea ce este foarte bine.In prezent, ii luam in ingrijire la noi cand starea lor incepe sa se degradeze, insa cand necesita ingrijire de reanimare, sunt dusi la Spitalul Universitar in serviciile de reanimare permanenta. Aceasta a fost doctrina pe care am scris-o impreuna in celula de coordonare teritoriala din care fac parte.Sunt mai multe paliere de deschidere a paturilor ATI. In palierele 1 si 2 intra unitatile care au deja reanimare, prin marirea numarului de locuri si noi intram in palierul trei. Noi putem deschide in 24 de ore patru paturi ATI si in 48 de ore sa avem pana in 10 paturi.Aceste masuri au fost luate pentru ca este important sa putem sa continuam sa ne ocupam si de pacientii care nu au COVID. Acest lucru este foarte important. Nu avem destul personal medical pentru o extindere mai mare si ca sa putem avea o activitate mai mare COVID, trebuie sa intrerupem activitatea in blocul operator. Trebuie sa mentinem un echilibru si pentru ceilalti pacienti care trebuie totusi operati".Ce faceti daca se aglomereaza prea mult o sectie ATI? Cum transferati pacientii?"Am propus o celula de coordonare pe langa SMURD ca sa putem facilita transferarea pacientilor intubati, peste tot in teritoriu, catre reanimare. Sa stim cine este eligibil. Am lucrat cu facultatile de medicina pentru a vedea care sunt criteriile de admisibilitate a pacientilor in varsta, mai ales cu comorbiditati. Si pe de alta parte, am propus sa fie utilizati doctorii care tocmai iesisera la pensie in ultimii 5-6 ani, pe care nu vrem sa-i punem in linia intai pentru ca sunt in grupele de risc, dar care au o competenta foarte mare in reanimare.I-am sunat si au acceptat cu mare drag. Si atunci, cand era nevoie de o intubare in teritoriu, medicul suna la SMURD care ne redirectiona imediat apelul si noi, avand in vedere toate criteriile de eligibilitate, decideam unde il ducem.Aceasta strategie ne-a permis sa nu se mai piarda timpul si sa nu mai fie pacienti care asteapta SMURD-ul ore intregi"Cum merge procesul de vaccinare, in Franta?"Vaccinarea a inceput destul e greu, la noi, din doua motive: se credea ca Agentia europeana nu va lua decizii decat la sfarsitul lunii decembrie si a tinut si de vointa autoritatilor sa lase un pic sa se odihneasca personalul medical si paramedical care a fost pus la grea incercare si sa nu-l puna la lucru de sarbatori.Si, pe de alta parte, sa se invinga reticenta populatiei. Este un proces un pic mai complicat in Franta, pentru ca se cere consimtamantul celui care se vaccineaza si este si o consultatie medicala prevaccinare. Este un medic acolo care te intreaba despre tratament, despre afectiuni, sa stie daca se face vaccinul sau nu. De asta a inceput un pic greoi.Ieri au vaccinat 5.000 de persoane, iar azi s-a discutat in celula teritoriala sa fie deschise centre in clinici ca sa putem fluidiza procesul si sa putem vaccina rapid cadrele medicale".Vom scapa sau nu de un nou lockdown, in contextul actual al imbolnavirilor?"Eu, din pacate, cred ca nu o sa scapam de un lockdown rapid, acum, pana sa ia amploare vaccinarea. Plecam de la un platou destul e inalt al infectarilor. Este in crestere incidenta imbolnavirilor si probabil ca nu vom scapa, mai ales ca tulpina aceasta se raspandeste si este adevarat ca este cu mult mai contagioasa. In prezent, in Franta au fost detectate doar 12 cazuri, insa nu inseamna ca nu sunt mai multe.Dumneavoastra va vaccinati? Ce le spuneti celor care inca stau in dubii daca sa se vaccineze sau nu?"Eu ma vacinez, da, fara niciun dubiu. Pe cei care inca au indoieli i-as intreba doar un singur lucru: Cand a fost ultima data cand au fost saturate spitalele din cauza unui vaccin?Riscul sa ai COVID, sa ajungi in reanimare si sa ai sechele este mult mai mare decat sa ai un efect secundar al unui vaccin. Ca medic, eu gandesc in balanta beneficiu - risc. Bineinteles, orice medicament pe care poate sa il ia poate da efecte secundare. Si, totusi, prescriem in fiecare zi medicamente , nu?"