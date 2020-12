Medic: "Romanii cu suspiciuni de a avea reactii alergice severe la medicamente ar trebui sa consulte un alergolog inainte ca vaccinul anti-COVID sa ajunga in tara"

"Anafilaxia este tradusa prin reactie grava indusa de un alergen. Poate sa apara din cauza unui vaccin, medicament sau aliment. Nu se pune problema ca orice persoana alergica la praf sau la polen, de exemplu, sa nu poata face vaccinul.Este vorba despre pacienti cu reactii anafilactice in trecut, dovedit din faptul ca au avut astfel de reactii pentru ca au facut alte vaccinuri, au luat medicamente sau sunt alergici la alimente care dau alergii grave - alune, lapte, soia. Mai exact, sunt pacienti carora le-a fost recomandat sa poarte la ei acele dispozitive cu adrenalina, stiindu-se ca au risc de anafilaxie," afirma Carmen Panaitescu Bunu, citata de RFI. Potrivit acesteia, si alergiile au un anumit grad de severitate. O simpla alergie nu inseamna ca exista riscul de a face reactie anafilactica severa. Foarte multe dintre alergiile medicamentoase se dovedesc a nu fi alergii medicamentoase si nu toate alergiile medicamentoase merg spre reactie anafilactica, mai precizeaza medicul."Ar trebui, intr-adevar, la cei care au suspiciunea de a fi cu reactii alergice la medicamente, sa consulte un alergolog din timp, sa nu ajunga sa fie, asa, intre ciocan si nicovala, atunci cand vaccinul va ajunge pe piata. Dar, repet, vorbim despre reactii severe de tip anafilactic, cu roseata, reactie cutanata, scadere de tensiune, umflaturi ale ochilor si limbii, aceea este o reactie anafilactica," explica Carmen Panaitescu Bunu.Conform acesteia, reactiile anafilactice se pot produce in primele minute de la administrarea unui medicament dar exista si reactii tardive. In general, reactia apare in primele minute de la administrare. Este echivalentul cu ceea ce se intampla daca cineva alergic la albina este intepat de albina. "Toate lumea stie ca in cateva minute se poate umfla si inrosi si ca pot aparea scadere de tensiune, senzatie de lesin si pierderea cunostintei. Deci, este o reactie foarte, foarte rapida, in general," spune medicul.Carmen Panaitescu Bunu mai afrima ca este foarte important ca toti cei alergici sa precizeze ca sunt alergici: "Este clar ca in Romania vaccinul va veni cu toate instructiunile date de Agentia de Reglementare Europeana, care este extrem de stricta."