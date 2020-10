Medic vindecat de COVID-19 si reintors in infernul de la terapie intensiva: "Multi pacienti sunt in stare grava. Chiar si asa, nu cred in coronavirus"

Pacientii din ATI sunt tot mai tineri si cu multe comorbiditati

Pacientii nu cred in coronavirus

"Avem pacienti de peste 80 de ani care se cer acasa sa moara acolo"

Dr. Alina Nistor: "Am avut si eu. Am ramas cu sechele"

"La primul semn al bolii, contactii trebuie sa se izoleze"

Medicii fac tot posibilul sa-i salveze. Insa se lovesc de multiplele afectiuni ale celor care vin in stare destul de grava dupa un tratament luat fara consultarea specialistului."La inceput veneau varsticii. Acum sunt multi tineri de peste 40 de ani. Media este insa de aproximativ 50 de ani. Au foarte multe comorbiditati si se prezinta destul de tarziu la spital . Si asta pentru ca timp de doua saptamani se trataeaza singuri acasa. Pe tot internetul gasesti "cum sa te tratezi de coronavirus". Merg la farmacie si isi cumpara singuri medicamente . Vin cand se agraveaza boala.Din pacate, cei mai multi sunt obezi. Sunt barbati de 120 de kilograme, femei de 90-98-100 de kilograme.Peste 90% au diabet zaharat. Unii au probleme cardiace. Vin cu infarct in antecedente. Avem pacienti care au ignorat tensiunea si glicemia mari. Nu s-au tratat pentru aceste afectiuni", a precizat dr. Alina Nistor, medic ATI la Spitalul Judetean Suceava, pentru Ziare.com.Multi dintre pacientii din ATI sunt in stare grava, iar medicii spun ca unii dintre acestia, chiar si in aceasta situatie, nu cred in coronavirus.Doctorii incearca sa ii faca totusi pe pacientii circumspecti, sa accepte ca sunt in fata unei situatii fara precedent si sa ii lase sa le administreze tratamentul salvator."Le explicam ce inseamna coronavirusul, cum se manifesta, care este evolutia bolii. Le spunem care este media timpului pe care un pacient il petrece in ATI. Le explicam in ce consta tratamentul, care sunt efectele adverse. Ei stiu ca antiviralele dau diaree. Insa diareea vine de la efectul pe care il are virusul asupra sistemului digestiv. Intr-un final, unii accepta", a explicat Alina Nistor.De altfel, a mai precizat medicul, durata medie de internare in ATI este de 2-3 saptamani pentru cei care sunt tratati neinvaziv, cu oxigen. Cei intubati pot sta in jur de o luna, poate si mai mult.Medicul a mai spus ca sunt pacienti in varsta care cred ca totul este pierdut si vor sa mearga acasa. "Avem pacienti la 80-86 de ani care se cer acasa. Spun ca nu inteleg de ce i-a mai adus familia, pentru ca ei au totul pregatit. Constientizeaza ca situatia este grava si vor sa moara acasa. Le spunem ca trebuie sa incercam sa ii tratam. Unii chiar s-au facut bine.Avem si o pacienta de 62 de ani care a refuzat sa fie tratata. Ne-a cerut sa plece acasa. Chiar a venit familia dupa ea. Noi am transmis familiei ca singurul mod in care o poate ajuta este sa o convinga sa ramana internata. Pana la urma a inteles si a ajuns intubata. Acum este bine, este detubata", a mai povestit medicul.Medicul Alina Nistor s-a numarat printre cadrele medicale infectate cu COVID-19 in luna martie la Spitalul Judetean Suceava. Spune ca a ramas cu sechele dupa vindecare: dureri de cap si oboseala cronica."M-am infectat pe 20 martie de la o pacienta pe care am intubat-o. Pe 24 martie am sesizat lipsa mirosului. Pe 26 martie m-am testat. Pe 27 martie am primit rezultatul testului: pozitiv. Pe 28 am facut insuficienta respiratorie si am ajuns la spital. Am stat doua saptamani internata. A fost groaznic. Nu mi-am inchipuit cum e sa nu poti respira. Eu faceam parte si din gupa de risc. Am trombofilie. Am fost externata dupa doua teste negative. Dupa 10 zile de concediu medical m-am intors la serviciu. Am ramas insa cu oboseala cronica, tahicardie - pe care o tratez, tulburari de somn, dureri de cap", a povestit medicul.Alina Nistor spune ca cel mai greu este pentru familie. Sotul ei a ramas acasa cu cei doi copii."A fost foarte greu. Fetita cea mare, de opt ani, plangea pentru ca intelegea ce inseamna aceasta boala. A facut depresie. Baietelul este mai mic. Are trei ani. El credea ca sunt la spital pentru garda", a mai spus medicul.Medicul a mai facut un apel catre cei care sunt contacti ai pacientilor infectati. "In primul rand, cei tineri ar trebui sa-si protejeze parintii si bunicii. La primul semn al bolii, cel mai sigur este sa se izoleze 10-14 zile. Acum medicii de famile pot da concedii medicale. De obicei, cei din familia pacientului confirmat pozitiv sunt asimptomatici.Cei care au simptome sa vina la spital. Macar pentru a fi evaluati, in cele 48 de ore", a mai spus Alina Neacsu, medic ATI la Spitalul Judetean Suceava.Spitalul Judetean Suceava este unul dintre cele mai importante spitale din tara. Pe 30 martie, autoritatile au decis ca municipiul Suceava si opt comune limitrofe sa fie inchise . Masura carantinei totale a fost luat de autoritati cand in Romania erau raportate 2.100 de cazuri de coronavirus, iar 600 dintre acestea erau confirmate la Suceava, 181 fiind cadre medicale.Citeste si: