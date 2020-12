Povestile scandaloase ale falsilor medici din Romania. Ce au in comun Svetlana Serghei, Matteo Politi si Raluca Birsan, renumiti pentru operatii-extreme

Cine este Svetlana Serghei, moldoveanca venita sa faca operatii estetice la Bucuresti

Unul era parcagiu in Italia, altul nu luase nici macar bacul, iar celalat nu avea drept sa profeseze in Romania. Doi se prezentau ca fiind esteticieni si au mutilat paciente. Un altul era presupus ginecolog si a pus in pericol viata beblusilor si a gravidelor.Medicul fals Svetlana Serghei si sotul ei au fost plasati sub control judiciar de magistratii Judecatoriei Sectorului 2 in cursul zilei de vineri, 4 decembrie. Ei au fost retinuti cu o seara inainte dupa ce au fost audiati la Politia Capitalei. Desi cei doi soti au fost propusi pentru arestare, instanta a decis ca pot fi cercetati in libertate.Potrivit Politiei, Svetlana Serghei facea proceduri de microchirurgie fara drept de practica, in cabinete medicale inchiriate.Anchetatorii s-au autosesizat dupa ce pe site-uri de socializare au aparut mai multe plangeri si chiar un grup dedicat pacientelor mutilate de doctorita falsa."Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o femeie, care ar pretinde ca este medic, efectueaza interventii chirurgicale minim invazive in domeniul estetic", a aratat politia.Femeile care au apelat pentru infrumusetare la serviciile Svetlanei Serghei au creat o pagina pe Facebook , intitulata sugestiv "Mi-a distrus fata Dr. Lana".De acolo, au iesit la iveala povestile de groaza ale pacientelor care trecusera pragul clinicii de infumusetare Dr. Lana.Una dintre pacientele Dr. Lana, cum isi spunea Svetlana Serghei pe o pagina de Facebook, a facut o infectie grava dupa ce a mers la ea pentru o interventie cu fire resorbabile."Pe 29 februarie am fost la ea pentru o interventie cu fire de tip COG resorbabile. Urmare a interventiei a fost o infectie de toata 'frumusetea', voi atasa si poze. Discutand cu ea am luat, la recomandarea ei, un antibiotic, iar dupa 3 cutii inca nu trecea deloc.Norocul meu - ca sa spun asa, daca asta e noroc - este ca pur si simplu firul a migrat si mi-a iesit efectiv singur prin piele... Durerile si suferinta nu are rost sa vi le descriu. Ea a pretins ca este medic pana in ultimul moment si incerca sa dea vina pe mine pentru cele intamplate, apoi am descoperit grupul de pe Facebook si am vazut ca si alte fete au trecut prin asta si mi-am dat seama ca nu am nicio vina. Mai am interventii, stiu ce trebuie si ce nu trebuie facut in astfel de cazuri", a declarat femeia, pentru Adevarul Se pare ca femeia dadea vina pe paciente cand treaba iesea prost si le spunea ca nu au avut grija de igiena. Apoi le dadea tratamente dupa ureche sau le spunea ca le va da banii inapoi.In 20 ianuarie, falsul chirurg estetician Matteo Politi a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru exercitarea fara drept a unei profesii, inselaciune, participatie improprie la fals intelectual.Italianul cu numai opt clase a ajuns sa opereze in unele din cele mai renumite clinici din Bucuresti. El a reusit sa obtina mai multe documente de la Ministerul Sanatatii, in baza unor acte falsificate, in baza carora a putut profesa.Isi spunea Matthew Mode si, conform rechizitoriului procurorilor, "in perioada, barbatul a exercitat acte specifice profesiei de chirurg plastician-estetician asupra a, in cadrul unor clinici de pe raza municipiului Bucuresti", iar in perioada martie 2018 - 07.12.2018 "a indus in eroare 9 persoane vatamate cu privire la calitatea sa de medic specialist in chirurgie plastica-estetica si de medic cu drept de practica pe teritoriul Romaniei, folosind un nume fals, si a efectuat asupra acestora acte specifice calitatii de chirurg plastician-estetician, obtinand astfel un folos patrimonial injust constand in sumele de bani achitate de paciente pentru actele medicale exercitate asupra acestora, in valoare de aproximativ 13.880 de lei si 10.150 de euro".Anchetatorii mai afirma ca, in intervalul, Matthew Mode a pacalit doi medici carora le-a spus ca urma ca, in septembrie 2018 (17.09.2018), va fi proprietarul unei clinici, cu sediul in Bucuresti. I-a facut pe cei doi medici sa incheie un contract de prestari servicii cu o societate comerciala, al carei administrator era, incasand suma de 13.896 lei, reprezentand chiria pentru trei luni de utilizare a unui cabinet din cadrul clinicii. Numai ca cei doi medici nu au putut beneficia de spatiul in cauza, intrucat nu li s-a permis accesul de catre adevaratul proprietar.Si nu s-a oprit numai aici. Politi mai este acuzat ca "a determinat functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti sa intreprinda demersurile necesare in vederea obtinerii dreptului de libera practica, inmanandu-le acte care atestau in mod fals calitatea sa de medic si specializarea de chirurg plastician-estetician - sa intocmeasca cu intentie un certificat de inregistrare din data de 23.03.2018, prin care se certifica faptul ca este inregistrat in evidentele de personal ale D.S.P.M.B. cu un numar de cod parafa, desi acesta nu avea calitatea de medic si, pe cale de consecinta, nu indeplinea nici conditiile de libera practica".Diploma de absolvent de medicina a lui Matteo Politi este scrisa in chirilica, arata jurnalistii de la Libertatea , care au relatat acest caz, iar documentele in baza carora a fost eliberata parafa au fost duse de o avocata, la DSP.Plangerea penala pe numele barbatului a fost facuta de Colegiul Medicilor Bucuresti in luna decembrie 2018.Asistentele de la Spitalul Monza observa, in decembrie 2018, ca "eminentul chirurg Matthew Mode" nu stie sa se spele corect pe maini inainte de operatie. Insa clinica Monza sustine, printr-un comunicat oficial, ca "acesta a prezentat toate documentele oficiale, inclusiv parafa de la DSP", potrivit Libertatea Conform diplomei, Matteo Politi a facut Facultatea de Medicina din Kosovo intre 2007 si 2013. Numai ca el era condamnat in Italia in 2011, pentru ca furase identitatea unui medic.Iar in 2010, presa italiana amintea ca barbatul nu a absolvit nici bacalaureatul.In februarie 2019, Matteo Politi a vrut sa fuga din Romania cu trenul. A fost prins de politistii de frontiera de la Curtici. A fost arestat pentru 30 de zile. Insa a scapat de arest, in iunie 2019 si este cercetat sub control judiciar.La finalul anului 2019, Italianul Matteo Politi s-a apucat de cantat. Acesta si-a lansat prima melodie. Piesa se numeste "Follow the sun".Piesa nu a avut insa prea mult succes, aceasta avand putin peste 2.000 de vizualizari pe youtube.Citeste mai multe despre caz:In plin scandal Matteo Politi, au aparut informatii despre un alt medic fals. De aceasta data era vorba despre o romanca: Raluca Birsan. A lucrat un deceniu ca rezident in Sectia de Ginecologie a Spitalul Judetean Ilfov, cu o diploma falsificata si pe baza unui contract de "voluntar cu activitate medicala", fara parafa de la Directia de Sanatate Publica si fara aviz de la Colegiul Medicilor. Libertatea a relatat, in februarie 2019, cazul Ralucai Daniela Birsan, care, cu o diploma grosolan falsificata si pe baza unui contract de "voluntar cu activitate medicala", fara parafa de la DSP si fara niciun aviz de la Colegiul Medicilor, dar protejata de conducerea spitalului, a lucrat un deceniu cu pacientii. Bolnavii si ceilalti medici o stiau drept rezidenta.De fapt, femeia, in varsta de 30 de ani, s-a retras in clasa a IX-a de la Scoala de Arte si Meserii unde fusese admisa cu media 1,68, conform verificarilor facute de Ministerul Educatiei.Se pare ca abia in vara acestui an a dat examen de Bacalaureat.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea , a declarat ca atat documentul de rezidentiat prezentat de Raluca Daniela Barsan, cat si diploma de licenta de la Universitatea de Medicina si Farmacie a acesteia sunt false."Raluca Daniela Birsan se comporta ca un medic, se prezinta pacientilor ca un medic, face garzi, cateodata singura chiar, fara doctorul Dragu, cea care a fost pana de curand sef de sectie la Ginecologie", povesteste una dintre asistentele din spitalul public.Tot unele asistente de aici au cerut ca falsa ginecoloaga sa nu intre in sala de operatie si sa asiste la cezariana.Jurnalistii difuzeaza o inregistrare in care Birsan apare in blocul operator cosand o pacienta. Contactata de Libertatea, tanara de 30 de ani sustine ca a absolvit Facultatea de Medicina in 2013 si ca e "voluntara pentru activitati medicale" la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov."Nu sunt medic ginecolog, eu am absolvit Facultatea de Medicina si fac voluntariat in cadrul sectiei. Nu desfasor activitate medicala de obstetrica-ginecologie. Doar ajut asa, cu scrisul unei foi, cu chestii de genul acesta", a spus ea, desi jurnalistii arata ca femeia este cunoscuta ca medic ginecolog.In luna ianuarie 2020, jurnalistii Digi24 au descoperit in Predeal un programator IT care consulta pacienti si le prescria medicamente , fara sa fi trecut nici macar o ora pe la Facultatea de Medicina. El s-a ales cu dosar penal.Citeste si: