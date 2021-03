Ce spun medicii ATI despre explozia cazurilor de COVID si valul trei: "Nu mai facem fata! E cumplit, nu a fost niciodata asa"

"Nu mai facem fata. Daca pana acum mai veneau pacienti critici, nu imediat de intubat, la noi ajung cei care se stopeaza sus pe sectii, pe care ii luam in ultima secunda si facem o triere la sange, nu mai avem un pacient cu care sa vorbim, sa povestim.Decat care sunt praf, in exprimarea plastica. Atunci, normal ca ne simtim si noi inutili. Suntem declaratori, cum spunem noi, adica declaram decese. E cumplit, nu a fost niciodata asa", a spus medicul ATI Ciprian Gindac, de la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara pentru Libertatea Dragos Zaharia, medic primar pneumolog la Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" din Bucuresti , aflat de mai bine de opt luni in prima linie a luptei cu COVID, remarca si el viteza si agresivitatea virusului in acest al treilea val, dar e optimist ca acesta va fi ultimul val de asemenea anvergura, pentru ca va interveni vaccinarea."Autoritatile nu ofera un sprijin, ba dimpotriva, iau masuri contrare logicii epidemiologice si chiar ameninta cu reducerea veniturilor personalului medical. Autoritatile nu au reusit sa informeze populatia si sa o educe in sensul intelegerii acestei situatii si nici nu ne-a luat vreodata apararea in tot felul de acuze care ni se aduc cand nu reusim sa ingrijim bolnavii cum se cuvine", a spus medicul.La Iasi, medicii fac sedinte zilnice pentru a gasi locuri la ATI pentru fiecare pacient. Zilele trecute, Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD, spunea ca in ultima saptamana, jumatate dintre medicii confirmati cu COVID au avut nevoie direct de ventilatie mecanica."Am spus sa mai asteptam pana pe 15 martie, dupa aceea puteam sa ne dam seama in ce directie merge pandemia catre valul al treilea. Din nefericire, am mers in directia in care nu ne-am dorit-o. Dar o sa trecem si peste asta. Trebuie", a explicat Dr. Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi